Alespoň ve společenských vědách jsme dlouho hledali, jak myslet "outside the box". Slyšel jsem to mnohokrát v byznysovém kontextu a ostatně také v mnoha jiných. V politice se každá strana snaží psát svůj program tak, aby oslovil voliče s něčím jiným, s něčím novým. Ostatně o snaze najít nějakého politického mesiáše, který by nás spojil, vystihl, nadchl a něco zásadního změnil, již bylo též napsáno mnoho a mnoho řádků.

Zbavit se zbytečností

Teď nám změnu téměř všeho nadiktovala realita samotná. Covid a ekonomická opatření nás prostě dokopaly k tomu, myslet jinak. Nemáme ani na výběr. Zejména byznys nyní musí fungovat úplně jinak, úplně nově. Když jsem pracoval na ministerstvu financí a měl částečně na starosti jeho zefektivnění a přeorganizování, kolikrát jsem si tenkrát říkal, že by bylo nejlepší všechno zbourat, vysypat sírou a začít znova, na zelené louce – a vše postavit úplně jinak. Nyní máme jedinečnou příležitost zbavit se zbytečného, otřepat se od zbytečné byrokracie nejen státní, ale i podnikové, která je právě od té státní často odvislá. To by měla být práce ministrů: starat se zejména o to, aby fungoval úřad, aby neobtěžoval a stál co možná nejméně v cestě podnikání a života.