Krvavý konflikt v Severním Irsku otřásal zemí po tři desetiletí. Vybuchovaly bomby, stříleli vojáci, hlasitě demonstrovali příznivci setrvání ve Velké Británii i zastánci připojení k Irsku. Mezi lety 1969 a 1998 si vyžádal přes 3500 lidských životů. Klid, který nastal v novém století, je ale nyní v ohrožení. Situaci naboural brexit. Loajalistické skupiny oznámily britskému premiérovi Borisi Johnsonovi a jeho irskému protějšku Micheálu Martinovi, že přestávají podporovat Velikonoční dohodu, která v roce 1998 konflikt ukončila. Protestují tak proti vzniku námořní hranice mezi Británií a severní částí irského ostrova.

Představitelům obou zemí poslali zástupci loajalistů dopis, pohrozili odporem, ale sdělili, že jejich krok neznamená automaticky návrat k ozbrojenému boji. Podepsal ho David Campbell, předseda Rady loajalistických komunit, která sdružuje teroristické skupiny Ulster Volunteer Force a Red Hand Commando. Stejně jako Irská republikánská armáda, která naopak bojovala za sjednocení irského ostrova, mají být probritské skupiny odzbrojené. Dál ale existují a podle policie jsou napojené na organizovaný zločin.

Loajalistům vadí kontrola dovozu zemědělských výrobků z Británie. Problém způsobuje právě brexitová dohoda, která nechává otevřené hranice mezi Severním Irskem, jež je součástí Spojeného království, a Irskou republikou, členem Evropské unie. Podle dohody s unií se teď dovážené britské zemědělské výrobky kontrolují v severoirských přístavech, což zdržuje obchod. Zabránit to má jejich dalšímu tranzitu do Irska, případně do dalších zemí unie. Britské výrobky už nemusí splňovat unijní normy, proto by šlo v Evropě o nekalou konkurenci.

Loajalisté považují opatření za porušení Velikonoční dohody a tvrdí, že to odtrhává severoirský region od Spojeného království.

"Samozřejmě nás znepokojuje narušení obchodu mezi Severním Irskem a zbytkem Velké Británie, ale naše výhrady jsou mnohem zásadnějšího rázu," uvedl Campbell v dopisu. Brexitová dohoda podle něj porušuje princip rovnosti loajalistických a republikánských komunit, který Velikonoční dohoda garantuje. Předseda rady někdejších teroristů varuje, že mezi loajalisty je teď podobná nálada jako v roce 1985, kdy jich statisíce demonstrovaly proti tehdejší britsko-irské dohodě. Ta uváděla, že ke sjednocení ostrova může dojít pouze v případě, když si to bude přát většina obyvatel Severního Irska. Pro loajalisty to bylo důkazem, že tehdejší britská premiérka Margareth Thatcherová je chce hodit přes palubu.

"Nepodceňujte emoce v loajalistické rodině. Pokud vy nebo Evropská unie nejste připraveni dodržet všechna ujednání Velikonoční dohody, ponesete plnou zodpovědnost za její definitivní konec," pohrozil Campbell premiérům obou zemí.

Podle odborníka na severoirský unionismus Petera Shirlowa z University of Liverpool není společenská mobilizace tak vysoká jako v roce 1985. "Většina lidí si přeje, aby brexitová dohoda fungovala, pokud možno bez většího vlivu na jejich každodenní životy," řekl britskému listu The Guardian.

Severoirský ministr zemědělství Gordon Lyons z Demokratické unionistické strany nyní zarazil výstavbu stálých kontrolních stanovišť na hranicích poté, co se delegace jeho strany setkala s loajalisty. Kontroloři tak pokračují z dočasných pracovišť. Britská vláda ve středu také prodloužila přechodné období, kdy kontroly probíhají ve zjednodušené podobě, o půl roku až do října. To vyvolalo ostře odmítavou reakci Evropské unie a irský ministr zahraničí Simon Coveney prohlásil, že Londýnu se po tomto jednostranném kroku nedá věřit.