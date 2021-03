Lázně ze skupiny Royal Spa zažívaly nezvyklou situaci. Zhruba polovina jejich klientů v posledních měsících byli samoplátci, z velké části pak s problémy poté, co prodělali covid-19. Zdravotní pojišťovny ale řadu symptomů ještě neproplácí, a tak si léčbu museli platit sami. Teď je s tím konec. Vláda lázně samoplátcům zakázala. "Takže si můžete zaplatit prsní implantáty, uhradit z vlastních peněz výkon u zubaře, ale za vlastní peníze do lázní ne," říká v rozhovoru pro HN spolumajitel Royal Spa a viceprezident Svazu léčebných lázní Martin Plachý. Přežít se tak lázně snaží jinak, firmám například nabízí testování zaměstnanců.

Royal Spa je jedna z největších lázeňských skupin v Česku. Patří do ní lázně v Luhačovicích, Mariánských Lázních, termální lázně Velké Losiny a sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves. Rodina Plachých skupinu vlastní napůl s podnikatelem Zdeňkem Zemkem.

HN: Jak vlastně dneska vypadá lázeňský život?

Nevypadá to normálně. Pokud jste na opravdu léčebném pobytu, tak jste celé dopoledne na procedurách a odpoledne jste z toho dost unavení. Nezdá se to, ale ten organismus to vysiluje. V době covidu to vypadá tak, že málokdo opouští brány zařízení. Lidé často ani nechodí ven. Omezení jsou i při stravování, jídelny mají poloviční kapacity stolů, u kterých většinou lidé sedí po jednom, nesdílí-li tedy pokoj.

HN: Co přesně je teď pro lázeňství zakázáno?

Vyznat se ve vládních krizových usneseních je opravdu někdy velmi těžké. Je jich opravdu hodně a jsou většinou velmi krkolomně napsaná. Poslední týden v únoru byla vydána sada usnesení, která platila od víkendu 27. a 28. února a pak hned sada usnesení platná od pondělí 1. března. A rozhodně nejsou identická. Jenom je prostudovat a rozklíčovat, co znamenají, zabere opravdu spoustu času.