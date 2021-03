Už čtyři pacienty akutně ohrožené nemocí covid-19 musela přesunout Nemocnice Pardubického kraje jinam. Dva letěli vrtulníkem z Pardubic a Ústí nad Orlicí do Ostravy. Další převezly sanitky do blízkých nemocnic. Kraj takto řeší vyčerpanou kapacitu lůžek na jednotkách intenzivní péče. Vyhlásil takzvaný stav hromadného postižení osob, následovaly ho další nemocnice ve středních Čechách a je možné, že se budou přidávat i celé kraje.

Podle hejtmana Martina Netolického (3PK/ČSSD) v půlmilionovém kraji zbývala jen jednotlivá lůžka na odděleních JIP. "Věděl jsem, že koušu do kyselého jablka, ale je to posun v situaci. Už mě kontaktují kolegové z dalších krajů, žádají o podklady, jak jsme to udělali," řekl HN Netolický. Ve středu kraj evidoval 502 pacientů s covidem-19, z toho 73 jich vyžadovalo umístění na JIP. Čtyři z pěti krajských nemocnic nebyly schopny přijímat další pacienty s koronavirem do intenzivní péče.