Dodavatelům testů na covid-19 přišly jen během posledních dvou dní tisíce objednávek. V součtu už miliony testů se od nich snaží narychlo sehnat tuzemské podniky, kterým vláda v pondělí večer nařídila povinně testovat své zaměstnance. Testování odstartovalo včera, do 12. března musí všechny své pracovníky otestovat firmy nad 250 zaměstnanců, do 15. března to musí stihnout také podniky zaměstnávající nad 50 lidí.

Kvůli enormní poptávce však řada dodavatelů přiznává, že do tohoto termínu u nových objednávek není schopna testy dodat. "Dodání záleží na rychlosti objednávky. Předpoklad doručení je nyní po 15. březnu. Další dílčí dodávky po týdnech," napsal HN doktor Michal Sičák ze společnosti Datura, která dodává antigenní testy Lepu.