Právě před rokem se město Berlín rozhodlo zatočit se stále dražším bydlením. Kromě odkoupení několika tisíc bytů do vlastnictví města došlo ke zmrazení nájemného na pět let a k zastropování maximálních cen na úrovni června 2019. Od listopadu 2020 museli navíc snížit nájemné i ti pronajímatelé, jejichž ceny byly vyšší než regulované.

Podle Berlínské asociace nájemníků (BMV) se regulace týkala minimálně 340 tisíc bytů, podle dalších odhadů až půl milionu bytů. Šlo o reakci na prudký růst nájemného, které v letech 2014 až 2019 vzrostlo o 30 procent.

I schválená regulace měla svoje výjimky – netýkala se třeba bytů v nových projektech postavených po roce 2014. Limit měl nejen podporovat novou výstavbu, ale také dát možnost městu Berlín, aby se pustil do výstavby vlastních městských bytů. Ta se mu zatím příliš (z pohledu Němců) nedaří – z plánovaných 30 tisíc loni postavil zhruba polovinu.

Město Berlín si od zavedení regulace slibovalo větší dostupnost nájemního bydlení. Majitelé bytů reagovali pozastavením investic do oprav a rozvoje bytového fondu. První výsledky po 12 měsících analyzoval na základě inzerátů nabízejících nájem a prodej bytů německý Ifo Institute (Leibnitz Institute for Economic Research at the University of Munich), který srovnal vývoj cen nájmů v Berlíně s ostatními německými městy nad půl milionu obyvatel.

Dospěl k očekávanému závěru: Regulace nájemného výrazně snížila nabídku regulovaných nájemních bytů. Regulace také zpomalila růst cen regulovaných nemovitostí o pět až devět procentních bodů ve srovnání s ostatními městy.

A podle studie realitního portálu ImmoScout24 zastropování cen vedlo k průměrnému poklesu nájemného o 7,8 procenta. Nabídka bytů k pronájmu ale klesla o plných 30 procent.