Ceny letenek v současné době navzdory koronavirové krizi a tím omezenému létání prakticky nerostou. Například do Londýna se lze nyní dostat i za méně než tisíc korun. Cestující ale musí počítat s tím, že utratí tisícovky korun navíc za povinné testy na koronavirus. Pokud se nechají otestovat na pražském letišti několik hodin před odletem, zaplatí až sedm a půl tisíce. Kromě toho musí lidé počítat s více přestupy, z Prahy míří letadla jen do zlomku dřívějších destinací, třeba do Paříže či Amsterdamu.

Jeden příklad za všechny – ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) měl minulý týden letět služebně na jednání s představiteli Evropské komise a NATO. Jak by taková cesta vypadala bez využití vládního speciálu? A kolik by stála? Přímá letecká linka do Bruselu aktuálně neexistuje a nejbližší přímý spoj je v plánu na konec března.