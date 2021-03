Když se zaměstnanci cítí v bezpečí, dějí se neuvěřitelné věci, tvrdí světoznámý učitel lídrů Simon Sinek. Lidé, kteří se cítí v bezpečí, jsou podle něj daleko výkonnější a angažovanější. "Když se lidé cítí jistější, mozek funguje v režimu odměny, začne vyplavovat pozitivní hormony štěstí a tím navozuje správné podmínky pro optimální myšlení," vysvětluje v rozhovoru pro HN koučka a mentorka Nikola Šraibová a popisuje, jak mají firmy se zaměstnanci pracovat, aby se i ve vypjatých situacích, jako je další lockdown, cítili "v bezpečí". Přiznává ale, že pracovat nelze s kýmkoliv: "Každého z nás lze motivovat, ale pouze pokud nám to, co děláme, dává smysl."

HN: Vláda zavedla nový lockdown na tři týdny. Lidé jsou už ale často velmi unavení, frustrovaní a nyní nemohou ani cestovat. Jak by měly firmy zareagovat? Měly by svým zaměstnancům v rámci možností "pomoci"?

Myslím, že za covidu vznikl nový prostor k tomu, jak v práci fungovat. Situace nás nutí změnit náš přístup, návyky, způsob komunikace a často i samotný směr firmy. S novým lockdownem budou zaměstnanci vyžadovat ať už vědomě, nebo podvědomě péči o psychiku, co se týče uspokojování jejich potřeb a dodávání jistoty. To, co se nyní děje, je pro náš mozek velká zátěž, žijeme ve světě plném nejistoty, lidé se obávají, jestli si práci udrží, jestli je současná situace nebude stát osobní vztahy a podobně. Pokud zaměstnavatel nebo lídr týmu dokáže lidem dodat jistotu, budou spokojenější a také výkonnější.

HN: Co konkrétně by měl tedy šéf nebo lídr týmu udělat?