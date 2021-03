Statistici potvrdili, že česká ekonomika se loni propadla o 5,6 procenta, nejvíce ve své historii. Přesto trhy taková zpráva nezneklidnila, vlastně předpokládaly méně příznivé zpřesnění předběžného údaje. Koruna vůči euru posílila bezprostředně po oznámení výsledku zhruba o deset haléřů, forwardoví obchodníci mírně zpevnili své současné přesvědčení, že Česká národní banka během následujícího půldruhého roku zvedne základní úrokovou sazbu celkem čtyřikrát.

Klíčovým důvodem bude stále poměrně nízká míra nezaměstnanosti, která mzdovému vývoji nedovolí zvolnit tak vydatně, aby inflace zmírnila výrazněji. V Česku se loni vyprodukovaly zboží a služby za 5653 miliard korun. Přitom ministerstvo financí ve své poslední předpandemické prognóze počítalo s tím, že hrubý domácí produkt ČR za rok 2020 vzroste reálně o dvě procenta, a to při roční inflaci 2,8 procenta. Pokud by takový vývoj nastal, tedy zejména nebýt pandemie, činil by loňský nominální hrubý produkt ČR přibližně 6030 miliard korun. Lze tedy říct, že vývoj v pandemickém roce připravil českou ekonomiku přímo (v hodnotě nerealizované produkce, která by, nebýt pandemie, vyrobena byla) zhruba o 375 miliard.