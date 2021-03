V těchto dnech chodí do schránek vyúčtování spotřeby plynu a elektřiny. Nedoplatky v řádu stovek či tisíců korun nejsou žádnou výjimkou. Obdobně nepříjemně překvapí pohled na účet: přestože jsou restaurace a většina obchodů i služeb dlouhodobě uzavřeny a není za co utrácet, peníze na účtu přibývají jen pomalu, či spíše ubývají. Zdá se, jako by ceny toho, za co utrácíme peníze, rostly rychleji, než ukazuje oficiální inflace, která už šestý měsíc v řadě klesá k úrovni dvou procent.

Nejde o pocit, ale o realitu. Pandemie koronaviru a vládní opatření proti ní totiž inflaci převrátily na hlavu. A to ze dvou hlavních důvodů. Za prvé, měření růstu na základě starého spotřebního koše, kde se stále objevují položky jako cestování či návštěva restaurace, ztratilo svůj význam. A za druhé, vedle oficiální ekonomiky se postupně rozrůstá paralelní realita, kde jsou všechny zavřené služby dostupné. Ale za výrazně vyšší ceny.

Pandemie naše zvyky změnila. Home office znamená vyšší spotřebu elektřiny, plynu či tepla a menší ochotu kupovat nové oblečení. Sice ušetříme za návštěvu restaurace, růst obezity ovšem napovídá, že kupujeme víc jídla než kdy dřív. Spotřebitelský koš se významným způsobem změnil. Statistika se ale nezměnila, jen některé ceny měří podle toho, jak jsou uvedeny na internetu.