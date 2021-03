Zvýšená poptávka firem po skladech, kterou povzbudila koronavirová pandemie a růst obliby e-shopů, vytváří tlak na developery. Ti přitom už nyní mají problém zájemce uspokojit. Rozvoj trhu komplikuje nedostatek pozemků i dlouhé povolovací lhůty. Firmy kvůli tomu musí předvídat vývoj poptávky v horizontu několika let. To je přitom podstatně delší doba, než na kterou své potřeby plánují nájemci. "Očekávám, že v Česku zájem o sklady nadále poroste, hlavně v Praze a v Brně," říká v rozhovoru pro HN viceprezident developerské společnosti Prologis Martin Baláž, který řídí aktivity americké firmy v Česku a na Slovensku.

HN: Jak loňský rok prožívala firma, která staví sklady?

Když přišel první lockdown loni na jaře, nastala panika. Odložili jsme některé projekty, například spekulativní výstavbu. V létě jsme si však uvědomili, že máme moc poptávek po skladech. Mysleli jsme si, že firmy budou v problémech, ale pomohlo, že se maloobchod přesunul na internet a firmy začaly zvyšovat své zásoby, aby nebyly závislé na dodávkách z jiných kontinentů. A my jsme najednou zjistili, že poptávka převyšuje to, co jsme reálně schopní klientům nabídnout. Proto jsme spustili například spekulativní výstavbu v Praze a začali stavět i na Slovensku.