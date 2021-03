Každý občas zažíváme déjà vu. Mně se pocit již dříve prožitého nedávno dostavil v pražských Holešovicích. Při projíždění křižovatky Partyzánské ulice se Zátory směrem k Výstavišti jsem juknul nalevo do zpětného autozrcátka – a zarazil se. Ten nový rohový barák přece dávno znám. Zkosené nároží, pravidelný rastr oken, hladká světlá fasáda, zvýrazněná dvě spodní podlaží, zelená střecha... Ale co ten dům dělá tady, když má být ve Vídni?

Pro jistotu se ohlížím, zrcátko však nelže. Absurdní. Dlouhá desetiletí pustý plácek v dolíku dělnických Holešovic před bývalou elektrárnou najednou skutečně připomíná noblesní Michaelerplatz vedle Hofburgu uprostřed rakouské metropole.

Čerstvě dokončený rohák – novostavba komplexu studentských kolejí The Fizz Prague – jako by z oka vypadl legendárnímu vídeňskému Looshausu. Tedy strohé modernistické budově obchodního domu Goldman & Salatsch, jejíž dostavbou zrovna před 110 lety vstoupil do architektonické síně slávy brněnský rodák Adolf Loos (1870–1933).