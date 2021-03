Americká Tesla, biotechnologická společnost Moderna nebo třeba čínská automobilka Nio. Nákupní horečka vystřelila hodnotu těchto akcií za poslední rok vzhůru o stovky procent. Díky levným penězům centrálních bank posilují nejen technologické tituly, ale i tradiční průmyslové podniky, přestože byznys řady z nich pandemie silně zasáhla.

Centrální bankéři loni na jaře, kdy se po světě začal šířit koronavirus, spustili masivní pumpování peněz na finanční trhy. Cílem bylo zabránit dlouhodobému propadu akcií a přelití špatné nálady do reálné ekonomiky. Akciové trhy sice zpočátku prudce poklesly, ale po krátkém čase se jejich růst obnovil a nyní lámou rekordy. Podle analytiků by tomu tak mělo být také během následujících měsíců, a to i navzdory krátkodobým výkyvům.