Evropské státy štědře podporují zavádění elektromobility, Německo přechází na čisté zdroje energie, americký prezident Joe Biden slibuje dva biliony dolarů na přechod k zelené ekonomice a stranám Zelených na Západě přibývají voliči. Po šetrném přístupu k životnímu prostředí začínají důrazně volat i investoři. Investiční skupina BlackRock nedávno firmám vysvětlila, jak se mají k přírodě a ke klimatu chovat – a co se bude dít, pokud kritéria udržitelnosti a odpovědnosti, pro něž se vžila anglická zkratka ESG, nebudou plnit.

Jiné finanční skupiny jdou ještě dál. Žádají, aby firmy předkládaly podrobné plány, jak zajistit budoucnost bez emisí To, co ve střední Evropě může vypadat jako ekologický extrém, začíná být v západní Evropě standardem.

Ocitli jsme se v bodu, kdy světová ekonomika prodělává nezadržitelnou změnu k větší udržitelnosti a ohledu na životní prostředí, tvrdí oxfordský vědec a poradce britské vlády Ben Caldecott v rozhovoru pro HN. A na příkladech ukazuje, jak se změna začíná projevovat. Týkat se bude jednotlivých firem i celých států, například těch, jejichž příjmy jsou závislé na ropě a plynu. "Udržitelná ekonomika je do velké míry spojená s geopolitikou," zdůrazňuje Caldecott.

HN: Hodně se mluví o vysoké ceně emisních povolenek na vypouštění skleníkových plynů, která je nyní 40 eur. Co nám tato věc říká o vývoji zelené ekonomiky v Evropě?

Na prvním místě je nutné říct, že potřebujeme nějak ocenit uhlíkové emise a znečištění ve světě, a jsou různé způsoby, jak to udělat. Jedna z těch věcí je systém obchodu s emisemi. Obchod s emisemi v Evropské unii je největší světový uhlíkový trh. Ovšem, není to dokonalý systém. Podobná schémata mají své potíže, ale je to důležitý začátek. Jednou z věcí, které se s těmito trhy s povolenkami musí odehrát, je, že se musí napojit na nulovou čistou spotřebu energie, musí být propojeny s vědou kolem klimatické změny.

Povolenky by měly přispívat systému, který je potřeba, abychom se vyrovnali s klimatickou změnou. To, co teď vidíme v obchodu s povolenkami v Evropské unii, má podle některých expertů méně co dělat s podstatou, je to více výsledkem spekulace a toho, že někteří lidé víc investují do tohoto trhu a chtějí víc zhodnotit své peníze. Někteří tvůrci politiky zase argumentují, že tento trh není nastavený na spekulace, je postaven, aby opravdu efektivně ocenil emise.

HN: A ty ceny?

Vysoké ceny povolenek nemusí znamenat snížení emisí. V systému je nastavena hranice pro emise, takže i když jejich cenu dostanete vysoko, nemusíte je snížit. Můžete tím vytvořit ekonomický signál pro firmy, aby změnily své chování, což může znamenat snížení emisí, ale vysoká cena povolenek proporčně neznamená snížení emisí. To by tvůrce politiky mělo vést k vytvoření dalších nástrojů, které by snížily emise, a k tomu, aby se zamysleli, jaké jsou nejvhodnější nástroje pro různé podmínky. Neexistuje jeden zázračný nástroj, který by fungoval pro všechny.