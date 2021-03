Na sklonku roku 2013 na tom bylo podnikání Jiřího Píchala bídně. Finanční krize zasadila jeho řetězci prodejen s oblečením Chaos ránu, a tak je musel postupně jednu po druhé zavírat. Rady si moc nevěděl ani s e-shopem, který před lety spustil i přesto, že do tajů e-commerce ještě pořádně nepronikl. A tak se obrátil na svého syna, jestli si nechce internetový obchod převzít. Tehdy dvacetiletý Dominik souhlasil - coby vášnivý sportovec si při studiu na VŠE v Praze přivydělával prodejem potravinových doplňků a tohle byl impulz, jak drobnou živnost posunout. E-shop poupravil a dal mu nový název hodný siláka z fitness centra Grizly.cz.

"První rok dva to na žádný zásadní úspěch nevypadalo, skoro všechno jsem si dělal sám, s něčím mi pomáhal táta. Fungovalo to jakž takž. Zlom přišel v roce 2015, když jsem do katalogu zařadil sortiment zdravé výživy. Ten dnes představuje 90 procent našeho obratu," rekapituluje Dominik Píchal. Kdyby žil za oceánem, dalo by se o tom, kam se za posledních sedm let dostal, hovořit jako o typicky americkém snu. Takhle je to "jen" sen olomoucký, odkud Píchalovi pochází. Za rok 2020 utržil e-shop Grizly v Česku a na Slovensku 300 milionů korun, meziročně o 100 procent víc, a skončil stejně jako v předešlých letech v mírném, několikamilionovém plusu.