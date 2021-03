Nad arménskou metropolí Jerevanem se tyčí dva vysoké kopce. Obyvatelům města připomínají národní traumata a bolesti. Na jednom stojí muzeum genocidy, věnované jednomu a půl milionu Arménů, zavražděných v Osmanské říši po první světové válce. Na druhém leží hřbitov Jerablur. Spočívají tu ostatky mužů, padlých během válek o Náhorní Karabach, enklávu uvnitř území Ázerbájdžánu obydlenou převážně Armény.

Donedávna se o válce mluvilo v jednotném čísle. Šlo o tu z let 1988 až 1994, která skončila arménským vítězstvím. Loni ale vypukla nová válka. Ázerbájdžán s pomocí Turecka zaútočil na Karabach s cílem dobýt zpět území, o které v té první přišel. Do značné míry se mu to podařilo. Na hřbitově tak arménské rodiny znovu pochovávají své mrtvé a bagr hřbitov rozšiřuje, aby bylo místo na další, kteří loni během 44 dní bojů zahynuli.