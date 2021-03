Dosud se o testy na covid zajímali hlavně lidé, kteří se cítili nemocní, setkali se s někým nakaženým nebo potřebovali prokázat, že v sobě koronavirus nemají. Teď se k nim přidávají firmy. Tisíce českých podniků shání narychlo testy pro své zaměstnance. Poté co premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli oznámil, že vláda přikáže firmám testovat své pracovníky už od 5. března, začaly dodavatelům chodit objednávky za desítky milionů korun.

Povinnost testovat zaměstnance schválila vláda v pondělí večer. Odstartuje již tuto středu a dotkne se 10 tisíc podniků. V nich má být během následujících dvou týdnů otestováno 2,1 milionu zaměstnanců. "Plošné testování ve firmách bude povinné. Tím se stávají součástí řešení covidové krize. Do 12. března musí mít první testy všichni zaměstnanci firem nad 250 zaměstnanců, do 15. března pracovníci podniků od 50 do 249 zaměstnanců," potvrdil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Podniky, které by zaměstnance v termínu neotestovaly, budou nuceny přerušit provoz. Pokud neuposlechnou, hrozí jim vysoká pokuta. Na konkrétních postizích se podle Havlíčka teprve pracuje.