Byznys matadora české energetiky Petra Pauknera je postavený na uhlí. Na rozdíl od dalších velkých hráčů ale uznává, že doba uhelná končí. Ve své rohové kanceláři v dolní části Václavského náměstí nešetří kritikou na hlavy politiků i expertů, kteří plánují, že by mělo Česko přestat spalovat tuto surovinu až v roce 2038. Přijde to podle něj mnohem dřív a vláda by se na to měla připravit.

Paukner s uhlím obchoduje desítky let, dlouho působil v Německu a svého času řídil polovinu vývozů elektřiny z Česka. Dnes má proto detailní přehled o tom, kdo kolik uhlí spálí a kdo může mít kvůli drahým emisním povolenkám problémy. Jejich ceny jsou nyní rekordně vysoko.

V Česku se přitom z uhlí stále vyrábí přes čtyřicet procent elektřiny a více než polovina tepla. Pokud nevzniknou propracované strategie a elektrárny se začnou vypínat příliš rychle, hrozí podle Pauknera blackouty.