Už rok se potýkáme s pandemií. Stálo nás to několik set miliard korun, přesto jsme v situaci, kdy se modlíme, aby zdravotní systém vydržel nejhorší nápor, jakému kdy čelil. Životy a zdraví jsou samozřejmě na prvním místě, pandemie ovšem zanechává ve společnosti další deficity, které na nás budou ještě dlouho doléhat.

Deficitem prvním je díra ve veřejných financích. V této oblasti nás pandemie za loňský a letošní rok přijde asi na tři čtvrtě bilionu korun. To je balík peněz, který by stačil na 1500 kilometrů nových dálnic v průměrně náročném terénu (současná délka dálniční sítě v Česku je 1276 km) nebo 20 let financování vědy a výzkumu. Jistě vás napadne řada dalších oblastí, kde by se tyto prostředky daly smysluplně utratit. Nebo neutratit a nezvýšit dluh, tedy daně našich dětí.