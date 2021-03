Zdá se, že letos dosáhne automobilka Tesla zisku a že to dokonce nebude – jako v minulém roce – díky emisním odpustkům, které z boží vůle vlád prodává jiným automobilkám. Nebude to ovšem ani díky automobilům, jichž navzdory tržní kapitalizaci (odpovídající desítce největších světových automobilek) nevyprodukuje ani procento toho, co právě ona desítka. Proč tedy? Kvůli lednovému nákupu bitcoinu, který meziročně přidal skoro 450 % a od počátku roku přes 80 %.

Cyklicky očištěný podíl cen k ziskům amerického akciového trhu se počátkem února dostal na úroveň 35, ergo tak vysoko, kde byl v historii jenom jednou: v letech 1998–1999, tedy před tím, než praskla internetová bublina. Pět procent nejvíce "shortovaných" akcií v indexu Russell 2000 (častokrát firem, jejichž byznysmodel zůstal v nejlepším kdesi v první dekádě milénia) se od konce října hodnotově zdvojnásobilo.

To je jenom krátký výběr z celé řady bizarností, jejichž svědky jsme byli v posledních týdnech. Zdaleka to ale není jen "výsada" letošního roku – pamatujete, jak zkrachovaný Hertz měl vloni v létě miliardovou kapitalizaci a téměř vydal nové akcie? Nebo jak "automobilka" Nikola podváděla se svým údajně elektrickým tahačem, a přesto má dnes, nadále nejenom bez zisku, ale i bez jakýchkoliv příjmů, stále osmimiliardovou tržní hodnotu? S tím, jak mi lidé od lékařů až po holiče říkají, že jsem nerozumný, když nekupuji bitcoin, a jak nákupní aktivita drobných investorů dosahuje horečnatých úrovní obvyklých snad jen pro panické situace, se nelze ubránit dojmu, že konec tohoto tržního blouznění je na spadnutí.