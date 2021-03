Má pravdu předseda. Má pravdu předseda vlády Andrej Babiš, když si stěžuje, že lidi ta opatření prostě "nedodržujou". My sice také máme pravdu, když říkáme, že to on a jeho vláda jsou hlavní příčinou covidové katastrofy v Česku. Ale ukazuje se, že sami máme máslo na hlavách. Nepříjemně hodně másla.

Tak třeba Nizozemci, Němci, Dánové a mnozí další umí jednu věc, kterou Češi nezvládnou - v obchodech se od sebe drží klidně i metr a půl daleko. Řekli byste, že to by přece zvládlo i malé dítě. Jenže ne, my toho tady v Česku schopni nejsme.