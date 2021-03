Průzkumy tomu sice zatím vůbec nenapovídají, předseda ODS Petr Fiala je přesto přesvědčen, že koalice jeho občanských demokratů, lidovců a TOP 09, kterou vede jako kandidát na premiéra, letošní volby vyhraje. V rozhovoru pro HN tvrdí, že jejich koalice Spolu je jedinou alternativou pro středopravicového voliče. Piráty se STAN vidí jako středolevicový subjekt. Pokud by se stal příštím premiérem, za hlavní cíl by si dal digitalizaci státu, změny ve školství, velké dopravní stavby nebo přípravu a schválení důchodové reformy, která by přežila víc volebních období. Naopak v příštích čtyřech letech podle něj určitě nebude tématem přijetí eura.

HN: Za sedm měsíců jsou volby, koalice Spolu má v průzkumech kolem 20 procent hlasů a je na třetím místě. Byl byste s takovým volebním výsledkem spokojen?

Já budu spokojen s tím, když volby vyhrajeme. Je potřeba dosáhnout obrovské změny v Česku. Podívejme se, v jaké jsme situaci. Jen pro příklad, když potřebujete vyřídit stavební povolení, za poslední pravicové vlády to trvalo zhruba 120 dní, dnes je to nějakých 250.