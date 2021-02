Dobrý den, jmenuji se covid-19 a chtěl bych upřímně poděkovat politické reprezentaci České republiky. Tak vstřícného přijetí a úžasných podmínek pro rozšíření se mi nedostalo nikde na světě. Příjemně mě překvapilo, jak pozitivně se k mé návštěvě postavila nejen vláda, ale i hlava státu, jakož i četní poslanci.

Nemohu svůj děkovný dopis začít jinde než u vlády ČR. Vážené ministryně a ministři, vysoce oceňuji, že jste se nebáli jít proti světovému trendu a opakovaně mi projevovat přízeň hraničící s oddaností. Nejprve v létě, kdy jste zrušili povinnost nosit otravné roušky. Poté na podzim, kdy jste kvůli volbám odkládali opatření, která by mohla mé rozšíření zkomplikovat, a dali mi čas, abych napadl co nejvíc starých lidí. A především na začátku zimy, kdy jste rozvolnili opatření pod heslem "Pojďme si užít Vánoce!". Musím říci, že já jsem si je užil báječně. Těch kontaktů! Těch příležitostí k nákaze! Takovou pohodu jsem nikde na světě neměl! Děkuji Vám!

Především bych chtěl ovšem poděkovat panu premiérovi, jehož neustálé zásahy do práce expertů zajistily, že se mohu v Česku cítit naprosto bezpečně. Zejména, vážený pane premiére, oceňuji, že jste místo koncepčního řízení, které v jiných zemích vedlo k tomu, že jsem se musel poněkud stáhnout, najel na svůj tradiční mikromanagement. Váš geniální styl, kdy osobně sháníte tu polohovací postele, tam pár dávek nějakého léku, celou zemi úspěšně přivedl do stavu, kdy levá neví, co dělá pravá, což je pro mé působení optimální. Velmi jste mi, pane premiére, pomohl i tím, že jste prozíravě odmítl potrestat vládní politiky, kteří účastí na nejrůznějších mejdanech mému šíření pomáhali. Například pana Hniličku, jemuž zůstalo lukrativní místo šéfa Národní sportovní agentury. Dokázal jste tak příkladně přispět k tomu, aby obyčejní lidé na opatření kašlali také, což mně umožňuje zabíjet Čechy po stovkách. Děkuji, děkuji, děkuji!!!