Vážení čtenáři, vy, kteří jste si dnes 1. března 2021 otevřeli čerstvé Hospodářské noviny v tištěném formátu, v rukou držíte první číslo vytvořené v novém designu. Je to v pořadí dvanáctá modernizace vašeho oblíbeného deníku od roku 1989 a náš dlouholetý artdirector Jan Vyhnánek o ní říká, že je krokem do dospělosti. Hospodářky už mají věk i zkušenosti na to, aby se mohly graficky zklidnit, zjednodušit a zpřehlednit. Dozrály do střízlivé seriózní podoby, která vás chce podpořit v tom, o co v nich jde vždy v první řadě: ve čtení.

Doplním, že ode dneška v novinách najdete vždy dvě strany komentářů, minimálně jeden velký rozhovor, nové rubriky z byznysu, investic a technologií. Soustředíme se na delší autorské texty s co největší přidanou hodnotou, posilujeme ekonomický a byznysový obsah a jako vždy držíme vysoký standard informování o politice, dění v zahraničí a důležitých společenských tématech. Články by se vám měly také lépe číst, protože jsme mírně upravili písmo a celý vzhled deníku se tak přiblížil páteční příloze Víkend.

To jsou viditelné změny. Ty, které na první pohled neuvidíte, jsou přitom ještě důležitější. V redakci jsme změnili způsob práce tak, abychom posílili a zrychlili v digitálním světě. Žijeme v něm už všichni a budeme stále víc, proto je důležité, abyste kdykoliv a odkudkoliv jako naši vážení čtenáři dostali na našem webu (www.ihned.cz) ten nejlepší zpravodajský servis. Samozřejmě s nezbytným přesahem a souvislostmi, protože bez obojího postrádají valící se informace smysl.

Novinek je a bude letos pod značkou HN víc. Jako první na českém trhu jsme rozjeli denní byznysový podcast s názvem Ranní brífink, který vám každé ráno nabízí krátký a komentovaný informační start do nového dne. Šetříme na stopáži, držíme ji do deseti minut, víme, že čas je vzácný. Další podcasty budou přibývat, stejně jako oborové newslettery.

Letos také změníme grafickou podobu našeho webu. Co naopak nezměníme nikdy, je náš přístup, že obsah rozhoduje. I díky němu mají Hospodářské noviny možnost být stále tím, čím jsou. Opravdovými papírovými novinami v digitálním světě. Napište mi, co si o nich myslíte. Děkuji, že nás čtete.