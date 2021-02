Poslanci schválili v pátek prodloužení nouzového stavu do 19. března. Tedy na Slovensku, které co do čísel mrtvých, hospitalizovaných a nakažených obětí pandemie soupeří o přední světové příčky s Českem. Vláda premiéra Igora Matoviče ale nepotřebovala předvádět neschopnost se domluvit s opozicí jako čeští vládní kolegové. Je tomu totiž právě rok, co Matovič poměrně překvapivě vyhrál slovenské parlamentní volby a pak rychle sestavil čtyřčlennou vládní koalici s pohodlnou většinou.

Matovičova vláda přebírala zemi uprostřed první vlny pandemie s prázdnými sklady státních hmotných rezerv, což je situace, kdy se dalo omluvit ledasco. Možná ještě pár týdnů či měsíců poté taky. Dnes ale Slovensko předvádí jinou verzi neschopnosti vládnout, plánovat, sbírat data a vyhodnocovat je a na jejich základě dělat strategická rozhodnutí, která zachrání životy lidí.