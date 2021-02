Když jsme si s Ondřejem Frycem domlouvali tento rozhovor, byl k povídání o svém byznysu nejprve skeptický. "Myslím, že jsem už všechno podstatné řekl," vysvětloval jeden z nejbohatších Čechů do telefonu. Když jsme se pak ale v sídle jeho fondu Reflex Capital na pražském Rašínově nábřeží přece jen sešli, bylo všechno jinak. V místě, kde měl po svém zvolení v roce 1989 Václav Havel první prezidentskou kancelář, Fryc chrlil jeden zajímavý postřeh za druhým.

Uplynulý rok byl na české startupové scéně ve znamení velkých odprodejů. Za miliardy korun do rukou nových zahraničních vlastníků zamířily IT firmy Socialbakers, Integromat či Webnode. Na prodeji posledně jmenovaného vydělal odhadem stovky milionů korun právě fond Reflex. V brněnském tvůrci webových stránek pro živnostníky a menší firmy mu patřil desetiprocentní podíl. Frycova venture kapitálová společnost tím potvrdila, že patří mezi nejúspěšnější investory v Česku.

Ondřej Fryc (47) ◼ Absolvent pražské VŠE začínal v Nizozemské obchodní komoře. V roce 2000 s dalšími dvěma kamarády založil e-shop Bílézboží.cz, z něhož se později stala on-line galerie Mall.cz. Svůj podíl v ní prodal nadvakrát – definitivně v roce 2015 skupině investorů v čele s Jakubem Havrlantem. Časopis Forbes jeho majetek odhaduje na 2,5 miliardy korun. ◼ Momentálně se Fryc věnuje svému investičnímu fondu Reflex Capital (původně Spread Capital). Má podíl ve firmách Rekola, Spaceknow, Spaceti, Woodplastic, Bushman nebo Sens. Do jeho portfolia patří také velmi úspěšný start-up Productboard, který od investorů ze Silicon Valley loni vybral přes miliardu korun. V minulosti držel také podíl v portálu ePojištění.cz, ten za tři miliardy korun koupila skupina Bauer Media. ◼ Ondřej Fryc je ženatý, má tři děti, rád se věnuje vysokohorské turistice. Jezdí Teslou Model S.

Reflex byl v minulosti také akcionářem start-upu Apiary, jejž před časem koupil americký softwarový obr Oracle. Fond se před pěti lety slušně zajistil i prodejem akcií internetového srovnávače ePojištění.cz, který tehdy připadl německé skupině Bauer Media. Nyní Frycův fond drží podíl i v Productboardu. Hvězda zdejšího startupového nebe má našlápnuto ke zhodnocení ve výši miliardy dolarů, tedy v přepočtu 23,5 miliardy korun.

Sedmačtyřicetiletý podnikatel v rozhovoru mluví o současném vývoji českého startupového trhu. Nebo také o tom, jak se teď daří firmám z jeho fondu, včetně výrobce outdoorového oblečení Bushman, když se na tomto trhu několik českých konkurentů potácí na hraně přežití. Fryc se rovněž vymezuje vůči plánu české vlády podpořit v pocovidové obnově ekonomiky rozvoj start-upů miliardami korun. "Stát by se neměl montovat do trhu, který funguje dobře," říká byznysmen.

HN: Jak z pohledu Reflexu hodnotíte uplynulý rok?

Nám se dařilo dobře. Prodali jsme podíly ve Webnodu nebo v další české firmě Samepage. Část z našich byznysů ale byla na druhou stranu těžce zasažena koronakrizí. Bushman musí čelit uzavření svých prodejen a těžká je nynější situace třeba i pro náš start-up DaVinci, protože v cestovním ruchu jsou nyní tržby úplně na nule. Z hlediska celého byznysu si ale nemáme na co stěžovat.

HN: Jak vám nynější situace komplikuje práci, když je váš byznys do značné míry založen na osobním setkávání?

To nás teď hodně trápí. Nepořádají se žádné konference, žádné akce, takže se tolik nemůžeme pouštět do nového byznysu. Se zakladateli firem, kteří od nás chtějí investici, se v menší míře potkáváme pořád. My neinvestujeme do jejich byznysplánu, který nám pošlou mailem nebo odprezentují přes video. My peníze vkládáme do jejich podnikatelské energie. Tu prostě musíme cítit při osobních setkáních. A tak raději neinvestujeme do firmy, s jejímiž zakladateli se potkat nemůžeme.

Problém je i v tom, že se na vás teď odevšad valí depresivní zprávy. Jako fond jsme tu od toho, abychom podporovali rozvíjející se nadějné a optimistické projekty. Na vytváření takových projektů musí být zakladatelé nových firem správně naladění. Teď ale lidé přemýšlejí spíš o tom, jak se ochránit. Energie na to vymyslet něco nového a pak se svým nápadem v byznyse expandovat, trochu chybí. Firem tohoto typu nyní vzniká výrazně méně, než jsme zvyklí.

HN: Kdy se může u zakladatelů start-upů znovu zvýšit aktivita?

Myslím si, že k tomu dojde, až bude společnost víc proočkovaná, až bude méně restrikcí a bude se zase moci cestovat. Začínající podnikatelé musí mít nové obzory. Musí vidět, jak vypadá svět dál než za rohem místního zelinářství. Něco vás zaujme v Americe, něco v Indii, něco dalšího třeba v Číně. A pak se vám může najednou v hlavě urodit skvělý byznysový nápad. Když ale nemůžete cestovat a každý den vidíte stále toho samého zelináře, těžko vás napadne něco přelomového.

HN: To dává smysl. Ale přece i krize jako ta současná může být inspirací pro nové nápady...

Ano, proto taky vznikají firmy, které se snaží nějakým způsobem nynější situaci řešit. Co mi teď ale osobně chybí, jsou projekty, které těží z nějakého překvapivého a nečekaného nápadu. Právě takové věci vznikají ze syntézy různých kultur a prostředí.

I přes menší počet nových zajímavých nápadů ale v Reflexu pořád investujeme. V lednu jsme například uzavřeli jednu investici a s tou druhou právě finišujeme. První obchod se týkal britské firmy Wavepaths. Ta automaticky generuje hudbu pro psychoterapii. Zvukové podkreslení je velmi důležitou součástí terapeutického prožitku. Psychiatrické kliniky přitom hodně řeší, jakou hudbu mají svým pacientům pouštět, s čímž jim pomáhá právě Wavepaths.

Investice do duševního zdraví jsou obecně velkým trendem. Už před covidem znatelně rostla křivka počtu lékařských předpisů na antidepresiva. Covid jejich užívání ještě zmnohonásobil. Množství lidi, kteří jsou dnes závislí na psychofarmakách, je neuvěřitelné a podle mě dál poroste. Proto si myslíme, že oblast péče o vlastní duševní zdraví je perspektivní.