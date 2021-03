Byť na desetimilionovou dotaci neměla firma SFM Liberec ze skupiny Syner Group nárok, nemusí ji zatím vracet. A to přesto, že peníze byly určené malým a středním podnikům. Rozhodl o tom koncem února Městský soud v Praze. Úřady údajně zvolily nesprávnou formu vymáhání peněz. Do případu, který se táhne 11 let, zasáhl ve prospěch Syneru současný premiér Andrej Babiš (ANO) v době, kdy byl ministrem financí..

Soud konstatoval, že firma na dotaci neměla právo, protože – podobně jako v kauze Čapí hnízdo skupiny Agrofert – není malá či střední, a tak pro ni dotační program nebyl určen. "Pokud příjemce nedodržel podmínky, je skutečně možnost vymáhat vrácení dotace. Ale ne v tomto typu řízení," uvedla předsedkyně senátu Eva Pechová. A to kvůli formálním důvodům.