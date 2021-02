Čím víc budete zkoumat svou kreativitu, tím víc toho o sobě zjistíte. A když budete vědět, co na vás funguje, dokážete se sebou lépe pracovat, tvrdí René Nekuda. Kreativitou se coby lektor tvůrčího psaní zabývá denně a vydal o ní tři úspěšné knihy. Během koronavirových uzávěr navíc vyzkoušel, jaký dopad může mít krátké pravidelné tvoření na každého z nás, a rozjel projekt Spisovatelská výzva, jehož účastníci měli po dobu měsíce každý den deset minut psát.

"Osmdesát dva procent z nich bylo překvapených, co to s nimi udělalo - byli méně náladoví, odbourali stres a poznali, že umí přicházet s novými nápady. A za to se vyplatí bojovat," říká.