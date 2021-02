◼ EVROPSKÁ UNIE

Unie řeší českou žádost o větší počet vakcín

Evropská unie se zabývá žádostí Česka o dočasné poskytnutí vakcín nad množství, které má Praha přidělené v rámci společné unijní distribuce očkovacích látek. ČTK to sdělilo několik unijních zdrojů s tím, že posouzení takové "výpůjčky" je na členských státech. Očkovací látky si od dalších členských zemí chce půjčit také Slovensko. Česku zatím ze svých zásob poskytl covidové vakcíny pouze Izrael, který poslal do země 5000 dávek.

◼ VENEZUELA

Země zasažená sankcemi vyhostila vyslankyni EU

Ministerstvo zahraničí Venezuely oznámilo vyhoštění vedoucí mise Evropské unie v zemi Isabel Brilhanteové Pedrosaové. Je to odveta za rozšíření sankcí, které Evropská unie odsouhlasila v pondělí. Podle diplomatických zdrojů agentury Reuters nemůže vyhoštění změnit hlavní cíl unie, kterým je vypsání nových a spravedlivých prezidentských voleb v zemi. Ministři zahraničí zemí EU rozšířili sankce o 19 představitelů venezuelského režimu.

◼ NĚMECKO

V Hamburku zadrželi rekordních 16 tun kokainu

Celníci v hamburském přístavu odhalili více než 16 tun kokainu ukrytých v pěti kontejnerech odeslaných z Paraguaye. Jedná se o dosud největší množství kokainu zadržené v Evropě v jednom kontrabandu a jedno z největších na světě. Podle odhadu německého celního vyšetřovacího úřadu by tak obrovské množství drogy přineslo při pouličním prodeji několik miliard eur, tedy mnoho desítek miliard korun.

◼ ŠVÝCARSKO

Pandemie zhoršila výhled hospodaření aerolinek

Ztráta leteckých společností bude letos výrazně vyšší, dosáhne 75 až 95 miliard dolarů (až dva biliony korun). V aktualizovaném výhledu to uvedlo Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA), které ještě v prosinci čekalo na letošek ztrátu asi 48 miliard dolarů. Na konci března se chystá zavést takzvaný koronavirový pas, tedy elektronický systém prokazující výsledek testu nebo očkování proti nemoci covid-19.

"

Pro naše klienty jsou to po dlouhé době velmi příznivé chvíle, které jim po psychické stránce pomáhají.

Vítězslav Rychlý

Ředitel olomouckého domova seniorů SeneCura vítá očkování klientů, které umožnilo obnovit filmový klub, poslechy vážné hudby nebo vzdělávací kurzy.

◼ ŠVÝCARSKO

Lavrov viní Západ z využití pandemie k trestání vlád

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na zasedání Rady OSN pro lidská práva prohlásil, že Západ se pokouší využít pandemie covidu-19 k potrestání "nepohodlných" vlád. Podle šéfa ruské diplomacie řada západních zemí ignoruje potřebu konsolidace úsilí v boji proti pandemii a jejím ekonomickým důsledkům a pokračuje ve využívání "nelegitimních metod zastrašování a nátlaku". Zasedání rady začalo 22. února a potrvá do 23. března.

◼ ČESKO

Zájem o státní dluhopisy výrazně převýšil nabídku

Ministerstvo financí prodalo ve třech včerejších aukcích státní dluhopisy za 13,6 miliardy korun. Jeho plány přitom počítaly maximálně s 13 miliardami. Investoři projevili výrazně větší zájem stejně jako v předchozích aukcích a celkově chtěli koupit dluhopisy zhruba za 38,3 miliardy korun. Sněmovna pro letošní rok schválila zvýšení schodku státního rozpočtu na 500 miliard korun z původně schválených 320 miliard.

◼ FRANCIE

Macron zapojil youtubery do covidové kampaně

Francouzské úřady se rozhodly při kampani ke covidu-19 zacílit i na mladší publikum. Prezident Emmanuel Macron postavil dva populární youtubery před výzvu shromáždit 10 milionů zhlédnutí u videa o dodržování opatření proti koronaviru. Ti cíle dosáhli a hlava státu s nimi natočí video v prezidentském paláci. O zapojení influencerů se pokusila i vláda v Česku, za spolupráci se dvěma youtubery ale sklidila kritiku.

◼ ČESKO

Pojišťovny přidají nemocnicím peníze na péči

Zdravotní pojišťovny plánují letos kvůli epidemii covidu-19 platby za akutní péči do nemocnic vyšší oproti loňsku o 11 procent. Z veřejného zdravotního pojištění jim půjde 172,9 miliardy korun, loni to bylo 156,1 miliardy a v roce 2019, před pandemií, 136,6 miliardy korun. Ostatní oblasti péče mají schválené navýšení asi o 2,5 procenta. Vývojem systému veřejného zdravotního pojištění by se v pondělí měla zabývat i vláda.

◼ ČESKO

Škola podala stížnost proti obnovení výuky

Pražské Gymnázium Na Zatlance podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu proti pravomocnému rozsudku Městského soudu v Praze, který škole nařídil obnovit denní formu výuky. České televizi to sdělil advokát školy. Soud v úterý v neveřejném jednání gymnáziu zakázal distanční výuku. Příslušné krizové opatření vlády vydané kvůli epidemii koronaviru podle něj povstalo z protiústavně vyhlášeného nouzového stavu.