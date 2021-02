Nejspíš jsem starý. Trh mi nedává smysl. Pamatuji doby, kdy jsem si byl jistý, že kladná úroková sazba je odrazem jak přirozené lidské preference současnosti před budoucností, tak faktu, že dnešek je deterministický (jistý), budoucnost však stochastická (nejistá). V Dánsku si ale dnes můžete vzít hypotéku s negativní sazbou. A za chvíli začnou v eurozóně banky na depozitech vybírat i od drobných střadatelů úložné.

Bývávaly doby, kdy záleželo na dluhu. V 90. letech se poradce Billa Clintona James Carville vyznal z obdivu ke dluhopisovým trhům, když řekl, že by se po reinkarnaci chtěl narodit jako dluhopisový trh, protože (růstem) "můžeš každého zastrašovat". Dnes, po letech poklesů, se dobrá čtvrtina dluhopisů investičního stupně obchoduje se záporným výnosem, a to i přesto, že jsou země nejzadluženější od druhé světové války.

Bývávaly také doby, kdy cílem existence firmy bylo dosahování zisku. Dnes je cílem jít na burzu. Máme desítky firem existujících deset patnáct let, které o zisk ještě nezavadily, přesto mají podle trhu hodnotu desítek (Uber), neřkuli stovek (Tesla) miliard dolarů. Čtyři z pěti firem jdoucích dnes na burzu jsou ve ztrátě. Začíná být zbytnou podmínkou dokonce dělat cokoliv: "automobilka" Nikola měla loni v létě vyšší tržní kapitalizaci než Ford, i když její příjmy činily přesně 36 tisíc (!) dolarů, a to za instalaci solárních panelů pro svého šéfa. Akciové trhy vytvořily ekvivalent univerzálního příjmu, univerzální valuaci.

A nekončíme. Na burzu se právě skrze zadní dveře v podobě předpřipravené společnosti (tzv. SPAC) chystá kromě Lucid Motors − další náctileté automobilky bez jediného auta, bez historie a bez příjmů − také WeWork. Ano, ten obyčejný pronajímatel kanceláří zabalený v mesiášském hávu svého zakladatele, jenž v roce 2019 při pokusu o vstup na burzu narazil do zdi vyskládané z příšerného vedení, nesmyslného ocenění a masivních ztrát. Po záchraně ze strany svého největšího investora, SoftBank, rok a půl hibernoval a nyní se chce svézt na vlně do červena rozpálených trhů. Na jeho situaci se přitom nic nezměnilo. Tohle není trh. To je kasino.