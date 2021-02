◼ ČESKO

V Česku je podezření na jihoafrickou mutaci viru

Zřejmě sedm podezření na jihoafrickou mutaci koronaviru, která by měla být nakažlivější, je nyní v Česku. Čtyři jsou podle jihomoravské hygieny ve školce v Brně, která je opatřením hygieniků zavřená. O třech dalších ze zájezdu na Zanzibar včera mluvil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Jihoafrická mutace se už objevila v některých sousedních zemích. Šíří se v rakouském Tyrolsku a minulý týden první výskyt zaznamenalo Polsko.

◼ NĚMECKO

Merkelová zjistí, zda jsou v Bavorsku lůžka pro Čechy

Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý jednal s německou kancléřkou Angelou Merkelovou o nabídce lůžek pro české pacienty s covidem-19 v Německu. Merkelová zjistí dostupnost lůžek v Bavorsku a dalších spolkových zemích, které by mohlo Česko v případě nouze využít. Merkelová sama Babišovi ohledně lůžek zavolala. Po využití pomoci ze strany Německa volá Karlovarský kraj, kde jsou nemocnice s lůžky na hraně svých kapacit.

◼ NĚMECKO

Hraniční kontroly potrvají nejméně do 3. března

Německo bude pokračovat ve stávajících kontrolách na hranicích s Českem a rakouskou spolkovou zemí Tyrolsko minimálně do 3. března. Potvrdil to mluvčí tamního ministerstva vnitra. Hraniční kontroly, ke kterým Německo z nařízení ministra vnitra Horsta Seehofera přistoupilo od 14. února, měly původně trvat 10 dní. Délka kontrol bude záviset na epidemické situaci v Česku.

◼ AUSTRÁLIE

Facebook odblokuje zpravodajství v Austrálii

Americká společnost Facebook znovu umožní uživatelům v Austrálii sdílení a prohlížení zpravodajského obsahu na své sociální síti, které před týdnem zablokovala. Australská vláda se dohodla s firmou na úpravě zákona, podle nějž měli provozovatelé internetových platforem platit zpravodajským společnostem za využívání jejich obsahu. Austrálie měla být první zemí, která by technologické firmy přinutila platit za zpravodajský obsah.

"

Musíme se bránit tomu, abychom na každou smrt nahlíželi jako na statistiku.

Joe Biden

Americký prezident to prohlásil poté, co země překročila hranici 500 tisíc úmrtí spojovaných s covidem-19, zdaleka nejvíce ze všech světových států.

◼ SLOVENSK

Slovensko má rekordní počet hospitalizovaných kvůli viru

Nemocnice na Slovensku zaznamenaly nový rekord v počtu pacientů v souvislosti s koronavirovou nákazou. Země překročila hranici 4000 hospitalizovaných. Situace ve zdravotnických zařízeních v pětimilionové zemi se podle dřívějšího vyjádření premiéra Igora Matoviče nelepší ani po zavedení karanténních omezení. Kvůli nedostatku specialistů Bratislava minulý týden požádala členské státy Evropské unie o vyslání zdravotníků na pomoc s léčbou infikovaných.

◼ ČESKO

Zeman podepsal zvýšení schodku rozpočtu

Prezident Miloš Zeman včera podepsal zvýšení schodku letošního státního rozpočtu z původně schválených 320 miliard na 500 miliard korun. Důvodem této změny je hlavně promítnutí dopadů z daňového balíčku, například zrušení superhrubé mzdy. Vláda také připravila návrh nového kompenzačního bonusu pro podnikatele a potřebuje i další výdaje na boj s pandemií covidu-19.

◼ ČESKO

Hřebejk zfilmuje kauzy Ratha a Dbalého

Filmové ztvárnění dvou tuzemských kauz, které spojuje lékařské prostředí, korupce a vysoce postavení lidé, připravují režisér Jan Hřebejk a scenárista Petr Jarchovský. Příští rok na jaře by se zpracování obou kauz pod názvem Sněžím! mělo začít natáčet a diváci by jej mohli vidět na podzim roku 2022. Film by měl obsáhnout kauzu bývalého ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého s jeho deníky a případ lékaře a bývalého politika Davida Ratha.

◼ ČESKO

Údajně nemocný Janoušek byl místo vězení na horách

V době přerušení trestu vězení byl údajně vážně nemocný odsouzený lobbista Roman Janoušek na horách v Rakousku. Uvedl to včera server Seznam Zprávy. Janoušek si má odpykat ve vězení 4,5 roku za úmyslné sražení ženy autem. Zatím ale strávil za mřížemi kvůli svému zdravotnímu stavu jen zhruba rok a čtvrt. Na snímcích, jež má server k dispozici, Janoušek třeba táhne sáně. Janouškův advokát Lukáš Trojan to dle webu nechtěl komentovat.

◼ MAĎARSKO

Maďaři použijí čínskou vakcínu jako první v EU

Maďarsko dnes začíná jako první země v Evropské unii očkovat vakcínou proti covidu-19 od čínského výrobce Sinopharm. Maďarský regulační úřad tento preparát nedávno schválil pro nouzové použití, aniž čekal na doporučení od Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). V polovině února v maďarské metropoli přistálo letadlo, které do země přivezlo prvních 550 tisíc dávek očkovacího preparátu čínské společnosti. K naočkování jsou potřebné dvě dávky této vakcíny.

◼ ČESKO

Exprezident Klaus se nakazil covidem

Bývalý prezident Václav Klaus, který patří k odpůrcům nošení roušek, onemocněl covidem-19. S odkazem na mluvčího Institutu Václava Klause Petra Macinku to včera uvedl server Lidovky.cz. Exprezident byl podle serveru odpoledne pozitivně testován na covid-19. Bývalý prezident se proti vládním opatřením, která mají zamezit šíření koronaviru, vyslovoval opakovaně. Veřejně také uvedl, že se proti covidu-19 nenechá očkovat.

◼ ČESKO

Izrael poslal do Česka tisíce dávek vakcíny Moderna

Izrael poskytl Česku několik tisíc dávek vakcíny proti covidu-19 od firmy Moderna, řekl včera po jednání ústavních činitelů na Pražském hradě ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD). Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) uvedl, že Izrael na žádost premiéra Andreje Babiše (ANO) zaslal 5000 dávek. Podle izraelských médií mají vakcíny od Izraele obdržet i Honduras či Guatemala. Izraelský rozhlas Kan uvedl, že vakcíny jsou darované výměnou za diplomatickou podporu židovského státu.

◼ KANADA

Dle Kanady je chování Číny vůči Ujgurům genocidou

Kanadská dolní sněmovna v pondělí přijala nezávazné usnesení, v němž označila jednání Pekingu vůči menšině Ujgurů v autonomní oblasti Sin-ťiang na západě Číny za genocidu. Hlasování se zdržel premiér Justin Trudeau i celý jeho kabinet, s opozicí však hlasovalo mnoho členů jeho Liberální strany. Kanada je po USA druhým státem, který jednání Číny takto označil. Čínský velvyslanec v Kanadě obvinění z genocidy odmítl.

◼ POLSKO

Polsko bude vyžadovat doklad o očkování na covid

Polská vláda upravila některá opatření proti šíření koronaviru. Jedno z nich se týká příjezdu do Polska ze zahraničí, kdy se nástupu do karantény cestovatelé z ciziny vyhnou jen v případě, že předloží osvědčení o očkování vakcínou proti covidu-19 schválenou v Evropské unii. Server wp.pl podotýká, že další opatření vláda stále zvažuje. Jedním z možných kroků je také znovuzavedení hraničních kontrol na hranicích s Českem a Slovenskem.