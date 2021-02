Od Nového roku má Česko zase o pár politických stran víc. V lednu ohlásil vstup do politiky bývalý policista Robert Šlachta, v Brně založilo několik lidí, nespokojených s pandemickými omezeními, stranu Svoboda a prosperita, a aby se to nepletlo, vzápětí jiní nazlobení lidé oznámili v Praze vznik Pravé svobody a prosperity. A to máme nějakých osm měsíců do voleb. Bude hůř.

Skoro se zdá, že je Česko tak moc politicky rozdrobené, že si tu každý třetí založil vlastní stranu nebo hnutí. Už jich máme přes 230 a přibývají. Stačí se podívat do samotné sněmovny, kde je stran devět a k tomu šest nezařazených poslanců. I to je bezesporu jedním z důvodů, proč je zde tak těžké se na čemkoli dohodnout.