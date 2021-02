◼ ČESKO

Zavřete na Velikonoce celou zemi, navrhují odbory

Odbory navrhují zavedení takzvaného lockdownu v Česku, a to kolem Velikonoc. Podle odborářů by celostátní uzávěra zhruba na 10 dnů pomohla zvládat zhoršující se epidemickou situaci. O návrhu jednaly odbory v pondělí se zástupci vlády a průmyslu. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v reakci na to uvedl, že návrh by jistě pomohl přetíženým nemocnicím. Součástí toho by podle něj ale mělo být i obří testování a využití samotestů.

◼ EVROPSKÁ UNIE

EU připraví sankce proti vůdcům puče v Barmě

Evropská unie hodlá přijmout sankce vůči činitelům barmské armády, kteří jsou odpovědní za vojenský převrat z počátku února. Sankce by mohly být vyhlášeny ve chvíli, kdy selžou diplomatická řešení. Shodli se na tom ministři zahraničí unijních zemí, kteří také vyzvali k ukončení násilností a obnově civilní vlády. K ukončení represí a propuštění stovek lidí, jež armáda od převratu uvěznila, vyzval také generální tajemník OSN António Guterres.

◼ ŠVÝCARSKO

OSN: Pravicoví extremisté jsou nadnárodní hrozbou

Neonacisté a pravicoví extremisté, kteří věří v nadřazenost bílé rasy, se stávají nadnárodní hrozbou, uvedl generální tajemník OSN António Guterres na jednání v Ženevě. Podle něj už nejsou jen hrozbou vnitřního terorismu, ale stávají se nadnárodní hrozbou. Guterres také uvedl, že mají nenávistné skupiny často podporu vysoce postavených lidí. Proto vyzval ke koordinovanému boji proti těmto uskupením.

◼ ČESKO

Vláda schválila dvě varianty nové podoby voleb

Kvůli rozhodnutí Ústavního soudu, které zrušilo části volebního zákona, musí parlament schválit nová pravidla voleb. V pondělí vláda odsouhlasila dvě varianty. První počítá se zachováním 14 volebních krajů, podle druhé by bylo celé Česko jeden volební obvod, proti čemuž je Senát. V obou variantách bude třeba překonat pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny. V případě koalic jsou hranice sedm, devět a 11 procent podle počtu stran.

"

Jsme připraveni vládě pomoci najít řešení, které bude chránit zdraví lidí a zároveň pomůže hostinským.

Martina Ferencová

Ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven uvádí, že na pořadu dne není okamžité otvírání hospod a restaurací.

◼ ČESKO

Vláda podá žalobu na Polsko kvůli dolu Turów

Česko podá na přelomu února a března žalobu na Polsko v souvislosti s rozšiřováním těžby hnědouhelného dolu Turów. Bude požadovat zastavení těžby. Rozhodla o tom vláda. Návrh podala ministerstva životního prostředí a zahraničí. Důvodem žaloby je hlavně negativní dopad těžby na hraniční regiony Hrádecko a Frýdlantsko, kde českým občanům ubývá spodní voda. Rozhodnutí vlády o žalobě uvítali ekologové.

◼ ÍRÁN

Chameneí: Teherán zvýší obohacování uranu

Íránský nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí řekl, že Írán může obohacovat uran na 60 procent, pokud to bude zapotřebí. Zdůraznil přitom, že nebude omezovat své jaderné aktivity pod tlakem Spojených států. Obohacováním se zvyšuje koncentrace izotopu 235, klíčového při jaderném štěpení. Pro elektrárny se uran obohacuje v jednotkách procent, pro výrobu jaderné zbraně je třeba obohacení na více než 85 procent.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

GSK a Sanofi testují novou vakcínu

Britská farmaceutická firma GlaxoSmithKline a francouzská Sanofi začaly s klinickými testy vakcíny proti covidu-19. Testů se zúčastní 720 dospělých dobrovolníků ze Spojených států a Jižní Ameriky. Přípravek na bázi proteinů půjde do poslední fáze testování ve druhém čtvrtletí. Firmy se již dohodly na dodávce vakcíny do Evropské unie, Británie, Kanady a USA. Očkování je ve dvou dávkách s odstupem 21 dní.

◼ ČESKO

Potyčku poslance Volného označila policie za přestupek

Lednovou potyčku nezařazeného poslance Lubomíra Volného ve sněmovně předala policie k přestupkovému řízení. Incident prověřovali policisté pro podezření z trestného činu výtržnictví. Konflikt se stal v lednu při schůzi k prodloužení nouzového stavu. Volný neměl roušku, označil ČSSD za "zkorumpovanou politickou partaj" a její členy za zbabělce a pokrytce. Přišel k místu předsedajícího, kde způsobil strkanici. V doprovodu ochranné služby poté opustil sál.

◼ ČESKO

Povinné nošení respirátorů začne od čtvrtka

Vláda v pondělí rozhodla o povinném nošení respirátorů FFP2 či dvou chirurgických roušek. Nařízení začne platit od půlnoci ze středy na čtvrtek. Tato povinnost se týká míst s větší koncentrací lidí, tedy například obchodů, zastávek či prostředků veřejné hromadné dopravy, nebo ambulancích. Původně ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) plánoval povinné respirátory už od půlnoci z pondělí na úterý.

◼ ČESKO

Praha začne nově dělat tendry i na menší zakázky

Pražský magistrát bude nově vypisovat otevřené soutěže už od zakázek s hodnotou půl milionu korun. Podle dosavadních pravidel muselo město otevřeně soutěžit zakázky od dvou milionů korun na dodávky nebo služby a od šesti milionů korun na stavební práce. Podle vedení metropole je cílem ukončit praxi, kdy se u menších zakázek oslovují pouze předem vybrané firmy. Opatření má podle města také napomoci malým a středním podnikům.

◼ OBRANA

Česko zřídí agenturu pro vojenské obchody

Na ministerstvu obrany vznikne nová agentura, která bude podporovat prodej vojenského materiálu na mezivládní úrovni. Sama agentura nebude nic prodávat. Zajistí však vládní zprostředkování u prodeje vojenského materiálu a bude zaručovat kvalitu zboží. Ministerstvo věří, že agentura zajistí českým vývozcům vojenského materiálu konkurenční výhodu oproti jiným zahraničním firmám.

◼ ZDRAVOTNICTVÍ

Počet trasovačů se od podzimu ztrojnásobil

Na kontaktování lidí v rámci chytré karantény se v druhé vlně pandemie podílí v Česku průměrně zhruba 1600 hygieniků. Vedle nich však obvolávají lidi také trasovači, což nejsou zaměstnanci hygienických stanic. Jde například o vojáky nebo zaměstnance call center. Počet trasovačů byl v lednu zhruba trojnásobný v porovnání s loňským podzimem. V září jich trasovalo 331, v říjnu a v listopadu to bylo téměř 1800.

"

Mezi nejčastěji vyhledávanými výrazy na Heurece byly v uplynulém týdnu dětské respirátory, ochrana úst pro děti a podobná spojení.

Michal Buzek

šéf analytiků nákupního rádce Heureka.cz

◼ USA

Soud umožnil dostat se k Trumpovu účetnictví

Americký Nejvyšší soud odmítl zablokovat rozhodnutí nižších soudů, podle nichž účetní Donalda Trumpa musí předat exprezidentovy finanční záznamy v rámci vyšetřování vedeného prokuraturou v New Yorku. Verdikt by mohl definitivně ukončit mnohaměsíční bitvu o citlivé dokumenty. Nejvyšší soud otevřel manhattanskému prokurátorovi Cyrusi Vanceovi cestu k Trumpovým daňovým přiznáním a dalším záznamům.

◼ ŠVÝCARSKO

Petříček kritizoval Rusko a armádu v Barmě

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček na zasedání Rady OSN pro lidská práva vyjádřil obavy z postupu Ruska vůči opozici a odsoudil převrat v Barmě, kde tento měsíc převzala moc armáda. Šéf české diplomacie také vyzval ke znovuobnovení dialogu mezi znesvářenými stranami ve Venezuele a dodržování lidských práv v Bělorusku. Obě země loni pořádaly volby, které mezinárodní společenství vyhodnotilo jako nedemokratické.

◼ ČESKO

Česko rozšiřuje ambasádu do Jeruzaléma

V Jeruzalémě bude od 1. března fungovat úřadovna českého velvyslanectví v Tel Avivu. Sestávat bude z diplomata a administrativního pracovníka a provoz zajistí ministerstvo zahraničí z dosavadního rozpočtu. Rozhodnutí ministra Tomáše Petříčka (ČSSD) projednala vláda. V Jeruzalémě má nyní Česko honorárního konzula. Větší diplomatickou vstřícnost vůči Izraeli prosazuje především prezident Miloš Zeman.

◼ ITÁLIE

Fotbalový boss dostal důvěru tahat Itálii z úpadku

Gabriele Gravina obhájil post předsedy italského fotbalového svazu a čeká ho druhé funkční období do roku 2024. Sedmašedesátiletý funkcionář, jenž v čele svazu stojí od října 2018, ve volbách získal 73,45 procenta hlasů. Svaz převzal po Carlu Tavecchiovi, který odstoupil v listopadu 2017 po neúspěšné baráži o postup na mistrovství světa. Řešit musí dlouho odkládanou modernizaci soutěží, zázemí, prezentace italského fotbalu a zvyšování příjmů.

◼ IZRAEL

Soud zakázal zveřejňovat informace o ropném úniku

Izraelský soud vydal zákaz publikovat informace o vyšetřování úniku ropy, která zamořila pobřeží Středozemního moře od jižního Libanonu po jih Izraele. Izraelská média hovoří o nejhorším znečištění moře za několik desítek let. Soudní zákaz zveřejňování detailů o vyšetřování byl vydán na týden. Na veřejnost se nesmí dostat případné jméno lodi, z níž ropa unikla, ani informace o trase její plavby nebo majiteli.