Jako první se 8. března otevřou školy. Od začátku ledna jsou v Anglii vzdělávací zařízení otevřená jen pro některé žáky, například ty, jejichž rodiče pracují v klíčových odvětvích. Skupinky až šesti osob či dvě domácnosti by se venku mohly setkávat od 29. března. Ve stejný den se mají otevřít i venkovní sportoviště. Krátce nato se otevřou muzea, obchody, knihkupectví a venkovní prostory restaurací. Od poloviny května bude možné zajít do kina, ubytovat se v hotelu či sportovat v uzavřených prostorách a také se částečně vrátí diváci do hledišť sportovních stadionů. Většina omezení však bude zrušena až červnu. Očekává se také postupné uvolnění restrikcí i ve Skotsku, Walesu a v Severním Irsku, kde jsou za veřejné zdraví zodpovědné tamní regionální vlády. Předpokladem dodržení plánu je, že bude pokračovat snižování přírůstků nově nakažených a že do situace nezasáhne žádná nová varianta koronaviru.