Pokud by energetická skupina ČEZ koupila mobilního operátora Vodafone, vznikl by v Česku gigant, který by měl dohromady více než sedm milionů zákazníků. Podle některých expertů by ale taková koupě pro ČEZ příliš smysl nedávala. Cena se může vyšplhat až na desítky miliard korun a přínos pro firmu, již ze 70 procent ovládá stát, může být minimální.

O úmyslu ČEZ vstoupit do Vodafonu HN informovaly v pondělí. Podle zdroje redakce blízkého jednání firmy o možném prodeji operátora jednají už od loňského léta. Sám Vodafone pro HN uvedl, že s energetickým podnikem probírá "různé možnosti strategické spolupráce". "Nepotvrdili jsme ale, že se jedná rovnou o prodeji celého Vodafonu," dodala v pondělí Zuzana Holá, šéfka komunikace operátora.