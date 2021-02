Stalo se módou sezony tvrdit, že opatření nefungují. Tvrdil to ministr zdravotnictví i další členové vlády, tvrdí to opoziční politici, tvrdí to i média, o spoustě dalších lidí nemluvě. Je to ale úplný nesmysl. Opatření fungují skvěle. Fungují dokonce i za situace, kdy do nich vláda vnáší chaos a řada lidí je nedodržuje. Reprodukční číslo R "starého" koronaviru se odhaduje na 3,0, a u britské mutace dokonce na 4,5 možná 5,0. A my se teď v České republice posouváme z R = 0,8 na 1,2. Podle všeho hlavně proto, že se šíří britská mutace, jen díky opatřením se neposouváme ze 3 na 5. Na růst R má jistě vliv i to, že se některá opatření dodržují stále méně nebo se obcházejí. Porušování jsou sice hodně viditelná a mediálně vděčná, ale jsou v souhrnu asi nepodstatná. V akci Chcípl pes se snaží otevřít provoz desítky restaurací, desítky tisíc jiných se chovají rozumně. Za rolbami jezdí po republice stovky lyžařů, což je ovšem nicotné ve srovnání se stovkami tisíc, kdyby se otevřely lanovky.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 80 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.