Podpora pro podnikatele se bude muset změnit. Místo přímých dotací se chce stát zhruba od května jen zaručit za úvěry, které si budou muset podnikatelé a firmy brát, aby zaplatili nájem a zaměstnance v provozech, jež jim zavřela vláda. Slova viceministra Karla Havlíčka po návštěvě prezidenta Miloše Zemana zatím nevyvolala bouři u podnikatelů, obchody ani nehlásily zvýšený zájem o koupi provazů na oprátku. Obojí s podivem. Protože to, o čem vicepremiér mluvil, je fakticky cílenou likvidací "nepotřebného" podnikání. Co zůstane, může přejít do velkých firem, kterým ukončení dotací nehrozí. Případně pod stát, který, jak ukazuje každé nové a horší výběrové řízení na cokoliv, žije na úkor nás všech daňových poplatníků, a to s podstatně vyššími náklady, než je podpora hospod a obchodů.

