Už několik dní by mohli ve svých podnicích testovat zaměstnance na covid-19 a pomáhat tím předcházet šíření nemoci. Místo toho se majitelé českých firem potýkají s problémy. Chybí jim materiál pro testování, případně se nemohou dopátrat informací, jak postupovat, aby jim test proplatila zdravotní pojišťovna. To je jen jedna z mnoha věcí, které českým byznysmenům vadí na současném přístupu vlády k řešení pandemie. A jsou vůči ní silně kritičtí. U podnikatelů převládá nejistota z dalšího vývoje ekonomiky, jsou v netrpělivém očekávání toho, co přinese letošní rok. Řada z nich je ale optimistická alespoň v tom, jak si povedou jejich firmy. V anketě HN odpovídalo přes 25 osobností českého byznysu.

Otázka č. 1: Co byste v této chvíli jako firma opravdu potřebovali?

Otázka č. 2: Bude letošní rok z pohledu ekonomiky a vaší firmy lepší, nebo horší než ten loňský?

Otázka č. 3: Jak byste oznámkovali vládu a vládní protikrizová opatření?