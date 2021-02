Volkswagen zvažuje, že na burzu samostatně uvede značku luxusních sportovních aut Porsche. Podle zdrojů agentury Bloomberg je ve hře primární nabídka akcií, popřípadě oddělení společnosti. Výtěžek by německý koncern využil na akvizice anebo je investoval do technologií, tedy do vývoje elektrických aut a softwaru. Zdroj agentury Reuters uvedl, že se případný vstup automobilky na burzu dá očekávat nejdříve v příštím roce. Volkswagen si chce nechat v automobilce většinu. Německý Manager Magazin napsal, že Volkswagen hodlá na burze nabídnout čtvrtinový podíl Porsche, který by mohl být ohodnocen až na 25 miliard eur (648 miliard korun). Inspirací pro německý koncern může být úspěch, s jakým v roce 2015 na burzu vstoupila divize Fiatu Chrysler Ferrari. Hodnota italského výrobce luxusních sportovní vozů od té doby vyrostla o 281 procent skoro na 50 miliard dolarů, téměř 1,1 bilionu korun.