◼ USA

Bílý dům: Nord Stream 2 je špatný obchod

Americký prezident Joe Biden považuje budovaný plynovod Nord Stream 2 mezi Ruskem a Německem za špatný obchod pro Evropu, a jeho země tak zvažuje uvalení sankcí, aby zabránila dokončení. USA, stejně jako některé země střední a východní Evropy, plynovod kritizují. Po jeho dokončení by podle nich Evropa byla příliš závislá na ruských surovinách. Spojené státy se navíc chtějí na evropském trhu uplatnit se svým zkapalněným zemním plynem (LNG).

◼ EVROPSKÁ UNIE

Johnson & Johnson žádá o schválení své vakcíny

Americká farmaceutická firma Johnson & Johnson požádala Evropskou agenturu pro léčivé přípravky o podmínečné schválení své vakcíny proti covidu-19. Agentura o tom informuje na svých internetových stránkách. Jde o čtvrtou žádost o povolení vakcíny od začátku pandemie. Už dříve ho získaly přípravky od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Evropská komise vakcínu od společnosti Johnson & Johnson objednala pro 200 milionů lidí v unii.

◼ ČESKO

Zeman vynechal Vystrčila z další schůzky o zahraničí

Ústavní činitelé za týden opět na Pražském hradě proberou otázky české zahraniční politiky. Na schůzce v úterý 23. února se budou zabývat dopady pandemie, novou americkou administrativou a transatlantickými vztahy i spoluprací v rámci NATO. Na schůzku nejvyšších ústavních činitelů nebyl ani tentokrát pozván předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), dodal prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

◼ ČESKO

Školská tripartita vyzvala k zajištění testů do škol

Zástupci školských odborů, zaměstnavatelů a ministerstva školství vyzvali ministerstvo vnitra k urychlenému zakoupení a distribuci testů na covid-19 do škol. Zároveň také apelovali na ministerstvo zdravotnictví, aby urychlilo schvalování testů k samoodběru bez asistence zdravotníka. Uvedli to ministr školství Robert Plaga (za ANO) a předseda školských odborů František Dobšík. Testování ve školách by podle vlády mělo začít od 1. března.

"

U kloktacího testu vidím problém v tom, že ti malí si asi úspěšně nevykloktají.

Roman Prymula

Poradce premiéra Andreje Babiše (ANO) uvedl, že antigenní testy na covid-19 používané pro testování školáků v Rakousku zřejmě nejsou dostatečně citlivé.

◼ FRANCIE

Macron pochválil české vojáky v Africe

Francouzský prezident Emmanuel Macron během summitu zemí skupiny G5 Sahel (Čad, Mauritánie, Niger, Burkina Faso a Mali) naléhal na zesílení boje proti islamistům napojeným na teroristickou síť al-Káida a také na obnovu státní moci v oblastech, odkud se vlády dříve stáhly. Ocenil mimo jiné i české zapojení do protiteroristické operace na západě Afriky. Česko má v Mali navíc vojáky, kteří se podílejí na výcvikové misi Evropské unie.

◼ ČESKO

Filmaři se dočkali covidové podpory od státu

Od 1. března začne ministerstvo průmyslu přijímat žádosti o podporu od firem i osob samostatně výdělečně činných z oblasti audiovize. Žádat o ni mohou ti, kterých se dotkla opatření proti šíření koronaviru. Pomoc je součástí třetí výzvy programu Covid kultura. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna, uvedla ministerstva kultury a průmyslu. Jednorázová podpora pro OSVČ bude 60 tisíc korun, pro právnické osoby maximálně pět milionů korun.

◼ SLOVINSKO

Biatlonistka Davidová je mistryní světa

Česká reprezentantka Markéta Davidová se stala mistryní světa v biatlonovém vytrvalostním závodě. Na šampionátu v Pokljuce po bezchybné střelbě a druhém nejrychlejším běhu vyhrála o 27,9 sekundy před olympijskou vítězkou Hannou Öbergovou ze Švédska. Získala tak pro Česko první světový titul od Hoch­filzenu 2017. Tehdy byla Gabriela Koukalová zlatá ve sprintu.

◼ SLOVENSKO

Policie našla největší nelegální výrobu cigaret

Téměř 24,6 milionu cigaret a 44,3 tuny tabáku zajistily slovenské úřady při odhalení největší nelegální výrobny cigaret v zemi. Možný únik na daních finanční správa vyčíslila téměř na šest milionů eur (154 milionů korun). Slovenské úřady v poslední době odhalily také velké zásilky pašovaných cigaret. Výrobnu odhalili příslušníci finanční správy v Lučenci na jihu Slovenska, zadrženo bylo 18 lidí, mezi nimi 16 Ukrajinců a dva Slováci.

◼ ČESKO

Soud obdržel dvě stížnosti na nový nouzový stav

Ústavní soud obdržel už dva návrhy na zrušení nového nouzového stavu. Podali je lidé, v jednom případě spolu s firmou z oblasti pohostinství. Nový nouzový stav vyhlásila vláda na popud hejtmanů koncem týdne. Reagovala tak na konec dosavadního nouzového stavu, pro jehož prodloužení nezískala podporu ve sněmovně. O podnětu k soudu mluvil také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Se stížností však hodlá zatím počkat.

◼ ČESKO

Volný kvůli sněmovní potyčce přijde o 90 tisíc

Kvůli potyčce o mikrofon při lednovém jednání sněmovny uložil sněmovní mandátový a imunitní výbor nezařazenému poslanci Lubomíru Volnému pokutu ve výši měsíčního poslaneckého platu, tedy zhruba 90 800 korun. Jde o nejvyšší možný postih. Volný tvrdí, že výbor mu neumožnil řádný proces, v němž by se mohl obhájit, a proto už avizoval, že se proti pokutě odvolá k celé sněmovně. Ta by však měla trest potvrdit.

◼ ČESKO

V 84 letech zemřel filozof Sokol

Filozof, signatář Charty 77, někdejší poslanec a ministr školství Jan Sokol zemřel ve věku 84 let. V 90. letech stál u zrodu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, v roce 2003 neúspěšně kandidoval na prezidenta proti Václavu Klausovi.

◼ ČESKO

Tři pětiny samoživitelů obtížně vyjdou s příjmem

Více než tři pětiny samoživitelek a samoživitelů obtížně vycházejí s příjmem. Podíl za epidemie vzrostl. Problém s penězi samotní rodiče nejčastěji řeší šetřením na jídle a provozu domácnosti, půjčkou od příbuzných, odkládáním placené zdravotní péče, prodejem majetku či úvěrem. Ukázal to průzkum agentury STEM o situaci samoživitelů a samoživitelek v době koronavirové krize, do něhož se v lednu zapojilo přes tisíc lidí.

"

Vadí mi absence demokratické diskuse a výměny názorů na dlouhodobé a aktuální problémy.

Ivan Pilný

Exministr financí končí v ANO i proto, že kvůli svým názorům prý přišel o pozici ve státní firmě.

◼ ŠKOLSTVÍ

Průzkum: Mezi žáky přibývá kyberšikany

Mezi žáky stoupla závislost na internetu a přibývá případů kyberšikany. Uvádí to průzkum společnosti Člověk v tísni a agentury STEM/MARK provedený mezi lidmi, kteří na školách řeší prevenci takových jevů. Případem kyberšikany se zabývalo 80 procent z 800 školních odborníků. Podle nich roste mezi žáky sexting − rozesílání zpráv se sexuálním obsahem. Alespoň jeden případ řešilo za poslední dva roky 41 procent škol.

◼ DOPRAVA

Pro Bolt mohou v Praze jezdit jen řidiči s licencí

Vrchní soud v Praze v úterý rozhodl, že pro společnost Bolt nesmí v Praze jezdit řidiči, kteří nejsou držiteli oprávnění řidiče taxislužby a nemají zapsané vozidlo v evidenci. Soud tak vyhověl žalobě Sdružení pražských provozovatelů taxislužby. Podle manažera Boltu pro Českou republiku Jakuba Dvořáka nebude mít rozhodnutí soudu na provoz aplikace žádný vliv, protože zákonné podmínky respektuje.

◼ ČESKO

Kuberu bude v Teplicích připomínat cigareta

Dlouholetého primátora Teplic a senátora Jaroslava Kuberu (ODS) nově připomíná na budově teplického magistrátu cigareta, z níž jde v každou celou hodinu dým. Instalace má podle vedení města symbolizovat politikovu vášeň. Nemá však sloužit jako propagace kouření, ale je coby symbol osobní svobody, jak ji Kubera vnímal. Předseda Senátu zemřel loni v lednu na infarkt.

◼ ČESKO

ČSSD má podle svého exministra odejít z vlády

Bohumínští sociální demokraté požadují odchod ČSSD z vlády. Zároveň chtějí, aby z čela strany odešli lidé, kteří stranu do vlády přivedli, a to včetně předsedy strany Jana Hamáčka. Za bohumínskou místní organizaci to oznámili její předseda Igor Bruzl i někdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Zároveň připomněli, že bohumínská ČSSD je v posledních 20 letech nejúspěšnější organizací strany.

◼ JIŽNÍ A SEVERNÍ KOREA

KLDR se prý pokusila Pfizeru ukrást technologii

Severní Korea údajně podnikla hackerský útok na americkou farmaceutickou firmu Pfizer a pokusila se jí ukrást technologii výroby vakcín proti nemoci covid-19. Uvedl to jihokorejský poslanec Ha Te-kung s odvoláním na jihokorejskou rozvědku. Kdy se útok odehrál, neupřesnil. Kybernetická špionáž zaměřená na zdravotnické organizace, vědce pracující na vývinu vakcín a na farmaceutické firmy se během pandemie covidu vystupňovala.