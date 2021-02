Zájem o první velké dotace pro obnovitelné zdroje po deseti letech předčil všechna očekávání. Vláda rozjela přijímání předběžných žádostí do Modernizačního fondu, ze kterého chce za příštích deset let vyplatit 150 miliard korun, může to být ale i výrazně víc. Sešlo se přes deset tisíc žádostí za stovky miliard. A drtivou většinu poslali investoři, kteří chtějí stavět solární elektrárny. Podle šéfa Solární asociace Jana Krčmáře je hlad po dotacích jasný, deset let se tu po solárním boomu v letech 2009 a 2010 nestavělo. "Je pravda, že Česko už podporu jednou mělo a neohlídalo počet postavených elektráren. Ale my, namísto abychom se na tom kole, ze kterého jsme spadli, naučili jezdit, tak jsme ho zahodili," říká v rozhovoru pro HN.

