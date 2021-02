Koupit. Vyděsit zbylé akcionáře. Rozdělit. Cennější část stáhnout z burzy. Rozvíjet, zadlužit, načechrat. A znovu zpátky na burzu pro jedenáctimístnou sumu. Lidé zařizující pro Petra Kellnera největší investice a jejich náležité zhodnocení se nezakecají a oplývají kreativitou. Když jde o hlavní telekomunikační firmu v Česku a její následovníky, platí to dvojnásob. V úvodu popsaný cyklus, během něhož se z Telefónicy O2 zrodil redukovaný operátor O2 a infrastrukturní obr Cetin patřící ze 100 procent Kellnerově PPF, proběhl během sedmi let. Závěrečné dějství, tedy chystané uvedení částečně "zmezinárodnělého" Cetinu zpět na burzu, je na stole právě pět let poté, co PPF vyplatila vytěsněné minoritní akcionáře a podnik plně ovládla.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 80 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.