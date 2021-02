◼ ČESKO

Petříček bude usilovat o post předsedy ČSSD

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček se bude na dubnovém sjezdu ucházet o funkci předsedy ČSSD. Místopředseda sociální demokracie původně po loňských říjnových volbách uvedl, že do užšího vedení už kandidovat nebude a chce usilovat o funkci předsedy pražské organizace. Podle Petříčka ČSSD potřebuje změnu stylu. Současného předsedu Jana Hamáčka Petříčkova kandidatura nepřekvapila. Zda bude sám kandidovat, prý včas oznámí.

◼ ČESKO/IZRAEL

Česko otevře v Jeruzalémě pobočku velvyslanectví

Pobočka českého velvyslanectví v izraelském Tel Avivu bude v Jeruzalémě zřízena od 1. března. Úřadovna bude sestávat z diplomata a administrativního pracovníka. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) o tom rozhodl minulý týden, vyplývá z materiálů, které má k dispozici agentura ČTK. Projednat by je v nejbližší době měla vláda. V Jeruzalémě má nyní Česko honorárního konzula.

◼ ÍRÁN

Teherán neumožní kontroly jaderných zařízení

Írán od příštího týdne neumožní zevrubné kontroly svých jaderných provozů. Teherán to oznámil Mezinárodní agentuře pro atomovou energii. Umožnit kontroly patří k podmínkám dohody o íránském jaderném programu z roku 2015. Bývalý prezident USA Trump ale od dohody v roce 2018 odstoupil a uvalil na Írán sankce. Teherán poté přestal dohodu plnit také. Nyní tlačí na to, aby nový prezident Biden politiku USA přehodnotil.

◼ ČESKO

Schillerová navrhuje půlbilionový schodek

Ministerstvo financí navrhlo zvýšit schodek státního rozpočtu pro letošní rok na 500 miliard korun ze schválených 320 miliard korun. Návrh počítá nově se zrušením superhrubé mzdy a snížením zdanění, které platí od počátku letoška. Podle úřadu Aleny Schillerové (za ANO) také reflektuje další náklady spojené s epidemií koronaviru. Celkové příjmy rozpočtu by letos měly být podle návrhu 1,39 bilionu korun a výdaje 1,89 bilionu korun.

"

Takové chování jako v Zakopaném může znamenat, že budeme muset zpřísnit omezení.

Adam Niedzielski

Polský ministr zdravotnictví o opileckých výstřelcích v lyžařském středisku Zakopaném během uplynulého víkendu. Polsko otevřelo skiareály v pátek na zkušební dobu dvou týdnů.

◼ ČESKO

V Krkonoších spadla lavina, jeden mrtvý

Poprvé od února 2015 v Krkonoších zabíjela lavina. Spadla včera blízko Slezského domu u Sněžky směrem do Obřího dolu. Zemřel přitom 17letý skialpinista, druhý, ve věku 40 let, byl se zraněními vrtulníkem převezen do liberecké nemocnice. V Krkonoších platí v lavinových katastrech druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Na hřebenech je 80 až 130 centimetrů sněhu.

◼ ČESKO

Policie odložila prověřování údajného únosu Babiše ml.

Policie minulý týden v úterý odložila případ údajného zavlečení premiérova syna Andreje Babiše mladšího na Krym v roce 2017. Nešlo o podezření z trestného činu, věc nebyla vyhodnocena ani jako přestupek. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Proti usnesení policie podle něj strany ve lhůtě nepodaly stížnost.

◼ ČESKO

Budova pražské filharmonie by měla stát 5,3 miliardy

Výstavba nové pražské filharmonie plánovaná na Vltavské by měla podle hrubých odhadů stát 5,3 miliardy korun, na dalších 750 milionů má vyjít příprava projektu. Část by mohl zaplatit stát. Uvedl to náměstek pražského primátora Petr Hlaváček (za TOP 09) na prezentaci první studie, kterou město k záměru nechalo zpracovat. Mezinárodní architektonickou soutěž by vedení magistrátu rádo vypsalo letos.

◼ ČESKO

ČNB by mohla sazby zvýšit v červnu

Česká národní banka (ČNB) nevylučuje, že v červnu v případě solidního oživování ekonomiky z útlumu způsobeného pandemií přikročí ke zvýšení úrokových sazeb. Uvedl to viceguvernér banky Marek Mora během internetové konference, kterou zorganizoval londýnský institut OMFIF. Bankovní rada ČNB začátkem února ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 0,25 procenta.

◼ ČESKO

Sportovci se po příjezdu do Česka vyhnou karanténě

Profesionální sportovci a reprezentanti po příjezdu do Česka z vysoce rizikových zemí už nebudou muset z preventivních důvodů kvůli koronaviru do pětidenní karantény. Ministerstvo zdravotnictví schválilo výjimku, o kterou žádala Národní sportovní agentura. Podmínkou je dodržení přísných bezpečnostních opatření a také setrvání v takzvané bublině. Výjimka pomůže i českým sportovcům po návratu ze zahraničí.

◼ BARMA

Armáda vyslala do ulic obrněná vozidla

Barmská armáda, která před dvěma týdny provedla vojenský převrat, vyslala do ulic několika měst obrněná vozidla, což dále zvýšilo napětí v zemi. V noci na pondělí bylo v zemi přerušeno připojení k internetu, který využívají demonstranti ke svolávání protestů. Ráno internet znovu fungoval. Navzdory obavám z ozbrojeného zásahu protesty odpůrců pokračovaly, podle tiskových agentur však byly méně početné než v předchozích dnech.

◼ USA

Covidu-19 připisují experti ve světě 2,4 milionu úmrtí

Počet úmrtí spojovaných s nemocí covid-19 celosvětově přesáhl 2,4 milionu. Uvádí to tým z americké Univerzity Johnse Hopkinse, který od počátku shromažďuje data o vývoji pandemie. Posledních 100 tisíc obětí země ohlásily přibližně za deset dní, přičemž růst globální bilance od konce ledna zpomaluje. Stále ovšem platí, že skutečný počet úmrtí může být vyšší v důsledku omezeného testování či metodiky tvorby oficiálních statistik.

◼ ČESKO

Ústecký kraj schválil miliardové investice

Zastupitelé Ústeckého kraje schválili investiční akce ve výši zhruba 900 milionů korun. Budou hrazené z úvěru a poběží od letoška do roku 2025. Letos chce kraj z úvěru ve výši 1,5 miliardy korun vyčerpat okolo 220 milionů korun. Úvěr schválili zastupitelé loni v prosinci. Nejvíc investičních akcí, a to 12, plánuje kraj ve školství. Další peníze putují do dopravy, většinou na opravy mostů.

"

Příliv pacientů neustává a naše nemocnice jsou výrazně přetížené.

Ředitelé nemocnic

v Královéhradeckém kraji vyzývají veřejnost k dodržování všech nařízení a hygienických opatření. O pacienty s covidem v kraji pečují státní Fakultní nemocnice Hradec Králové, pět krajských nemocnic a soukromá ve Vrchlabí.

◼ ŠPANĚLSKO

Volby v Katalánsku posílily separatisty

Nedělní volby do regionálního parlamentu Katalánska vyhráli sice co do počtu hlasů socialisté vedení španělským exministrem zdravotnictví Salvadorem Illou, mandátů ale po sečtení téměř sta procent hlasů mají stejně jako nejsilnější separatistická strana. Strany volající po nezávislosti Katalánska posílily svou absolutní většinu. Při pandemii covidu-19 byla nejnižší účast v historii regionu, k urnám přišlo 53,5 procenta voličů.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Red Bull si podrží motory Honda, která odchází z F1

Tým formule 1 Red Bull a jeho sesterská stáj AlphaTauri budou od příštího roku využívat technologii společnosti Honda a její motory budou dále vyvíjet. Honda letos jako dodavatel motorů v F1 skončí. Dohoda Red Bullu s Hondou potrvá do konce roku 2024, poté do šampionátu vstoupí nová generace motorů, které mají být jednodušší a lacinější. Honda se chce po odchodu z F1 soustředit na ekologičtější technologie.

◼ ČESKO

České dráhy narazily ve sporu o strom na trati

Ústavní soud odmítl stížnost Českých drah, které se domáhaly náhrady škody 1,1 milionu korun v souvislosti s pádem stromu na trať na Jesenicku. Žaloba mířila na Správu železnic, která však podle pravomocného verdiktu zodpovědnost za následné vykolejení vlaku nenese. Strom padl na trať kvůli silnému větru, Správa železnic tomu nemohla zabránit, rozhodly soudy všech stupňů. České dráhy budou rozhodnutí respektovat.

◼ ČESKO

Vojáci pomáhají dalším nemocnicím a domovům

Armáda v pondělí vyslala vojáky na pomoc se zvládáním pandemie do dalších sedmi nemocnic a sociálních zařízení. Nastoupili nově třeba do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nebo do nemocnic v Mladé Boleslavi a Kladně. Celkem armáda nasazuje v domovech pro seniory nebo v nemocnicích 526 vojáků. Armáda se podílí i na přepravě nemocných z přetížených nemocnic. Za minulý týden její letecká záchranná služba eviduje osm letů.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Británie se chystá pozvolna vymanit z lockdownu

Britský premiér Boris Johnson řekl, že příští pondělí představí opatrný, prý ale nevratný plán uvolňování lockdownu. Obsahovat podle něj bude první možné termíny otvírání ekonomiky. Johnson zároveň upozornil, že mezi populací je stále velké množství koronaviru. V Británii bylo naočkováno 15 milionů nejzranitelnějších a celkově už za více než dva měsíce očkovací kampaně dostala první dávku vakcíny zhruba čtvrtina obyvatel země.