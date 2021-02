Takový víkend si hejtmani nepředstavovali. Poté co premiér Andrej Babiš (ANO) nesehnal ve sněmovně podporu pro prodloužení nouzového stavu, se pozornost přesunula na kraje. Hejtmani museli během sedmdesáti dvou hodin rozhodnout, zda požádají vládu o nouzový stav. Udělali to, a to navzdory stranickému vedení, které nouzový stav právě ve sněmovně prodloužit odmítlo. "Jsem sice politik, ale o to, aby tyto věci neohrozily volby, se musí postarat především naši poslanci, zákonodárci, vedení ODS. Já jsem tady proto, aby fungoval kraj," říká hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek (ODS).

HN: Jaký jste měl víkend?

Dlouhý, pracovní, emotivní, ale to k politice patří.

HN: Ptám se proto, že udělat takovou dohodu za víkend je poměrně šibeniční.