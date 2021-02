Vypadá to jako lavina. Ke kryptoměnám se minulý týden jasně přihlásila Mastercard, mezinárodní kartová asociace, s jejíž pomocí na Západě platí stamiliony klientů. Podporu používání "digitálních mincí" zesiluje průkopnický platební systém PayPal i jeho konkurenti. Živo je také ve světě investic. Největší světový správce majetku BlackRock, který drží pod palcem kolem osmi bilionů (ne, to není překlep) dolarů, podle dokumentů pro regulátora začne skrze dva své fondy nakupovat bitcoin a od něj odvozené produkty. A k tomu do bitcoinu začala investovat Tesla, podle burz zdaleka nejhodnotnější automobilka světa, vedená extravagantním vizionářem Elonem Muskem. Zástup oddaných Muskových následovníků hltá každé slovo, které o bitcoinu a dalších kryptoměnách vypustí, a horečka se tak dál zvyšuje.

