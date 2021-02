Robin chodí do čtvrté třídy. Od podzimního uzavření škol kvůli koronavirové pandemii ho jeho máma učí doma společně se dvěma spolužáky. "Možná někdo řekne, že je to nebezpečné, ale když byl sám, nefungovalo to a já nehodlám odepsat své děti," říká účetní Jitka z malé obce na Mladoboleslavsku. Vzdala se kvůli tomu svého osobního života, do práce jezdí až v poledne a vrací se kolem osmé večer. Syny má ale dva, sedmákovi Kryštofovi už tolik pomáhat nezvládá. "Robin je díky výuce se spolužáky relativně v pohodě, Kryštof to zvládá mnohem hůř," popsala situaci.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 90 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.