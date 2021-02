O odchodu uvažoval už delší dobu. "Mám za sebou deset let v představenstvu v podniku a to je víc než dlouhá doba, aby nazrál čas jít dál. Déle je ve vedení jen Michael Oeljeklaus, šéf výroby a logistiky, a to jen o pár měsíců. Definitivně končím na konci února, o dlouhé pauze se ale nedá hovořit, na spoustě věcí budu pokračovat," říká Wojnar. "Neodcházím do důchodu. Z veřejného prostoru odejít nehodlám a rád bych se v několika oblastech angažoval ještě víc, než mi to dovolovala situace, kdy jsem byl ve Škodě Auto. Chci pomoci i regionu, kde jsem doma. Přes Nadační fond Škoda Auto, u jehož zrodu jsem stál, jsme rozjeli spoustu zajímavých projektů a chci v nich pokračovat dál."