◼ USA

Bílý dům upřesnil sankce kvůli puči v Barmě

Vláda prezidenta Joea Bidena vyhlásila nové sankce vůči organizátorům vojenského puče v Barmě. Biden ve středu uvedl, že Spojené státy uvalí sankce vůči organizátorům převratu a jejich obchodním zájmům. Konkrétní jména tento týden upřesní vláda. Barmská armáda minulé pondělí provedla převrat, při kterém zadržela vůdkyni Su Ťij a prezidenta Win Myina a vyhlásila na rok výjimečný stav. Oba politici čelí obviněním, která ochránci lidských práv označují za nepodložená.

◼ ČESKO

Mynář je obviněn z poškozování zájmů EU

Policie obvinila prezidentova kancléře Vratislava Mynáře z trestného činu poškozování finančních zájmů Evropské unie. Mynář podal na postup státního zastupitelství stížnost. Bránit se chce také žalobou proti Regionálnímu operačnímu programu Střední Morava. Případ se zřejmě týká dotace na penzion v Osvětimanech. Prezident Miloš Zeman Mynáře z funkce neodvolá. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček sdělil, že prezident ctí presumpci neviny.

◼ BĚLORUSKO

Lukašenko slíbil ústavní změny, chystá referendum

V Minsku dnes vrcholí dvoudenní lidové shromáždění, které jedná o rozvoji Běloruska na další období. Účastní se ho na 2700 delegátů. Autoritářský prezident Alexandr Lukašenko na něm slíbil ústavní změny − budou podle něj připraveny letos a zkraje roku příštího o nich budou hlasovat Bělorusové v referendu. Opozice označila všelidové shromáždění za politické divadlo, jež má Lukašenka udržet u moci.

◼ FRANCIE

Učitel, jemuž hrozí islamisté, dostane nejvyšší ochranu

Francouzský učitel, který podle svých slov čelí výhrůžkám smrtí za svůj dopis o nebezpečí radikálního islámu pro pedagogy, bude mít nárok na stejnou policejní ochranu jako nejvyšší ústavní činitelé. Oznámil to ministr vnitra Gérald Darmanin. Francií loni otřásla vražda středoškolského učitele Samuela Patyho, který před smrtí čelil kampani islamistů na sociálních sítích. Tomu uřízl hlavu 18letý Čečenec Abdulak Anzorov, kterého policie následně zastřelila.

◼ INDIE

Indie a Čína stahují vojáky ze sporné hranice

Indie a Čína zahájily stahování svých vojáků od sporné hranice v oblasti jezera Pangong Tso v západním Himálaji. Napjatá situace tam trvá od loňského května. Tehdy Indie obvinila čínské vojáky, že překročili hranici, vystavěli kontrolní stanoviště a ignorovali výzvy k odchodu. Při jedné z potyček následně zemřelo 20 indických vojáků. Čína ztráty neohlásila. Jednalo se tak o první smrtelný incident na společné hranici od roku 1975.

◼ ČESKO

Digitální archiv knihoven bude otevřen až do léta

Studenti, učitelé či vědci budou mít přístup k digitalizovaným dokumentům velkých českých knihoven do konce června. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) se dohodl se Svazem knihkupců a nakladatelů na uzavření licenční smlouvy. Stát nakladatelům zaplatí náhradu 80 milionů korun za neprodané knihy, které budou díky dohodě dostupné on-line. Dosud byla dohoda mezi státy a svazem k přístupu do digitální knihovny do 12. února.

◼ ČESKO

Veterináři objevili další ohnisko ptačí chřipky

Veterináři potvrdili čtvrté české ohnisko ptačí chřipky. Jde o malochov v Katovicích na Strakonicku v jižních Čechách. Drůbež se pravděpodobně nakazila od divokých kachen z řeky Otavy, která přímo hraničí s chovem. Kvůli nákaze je podle veterinářů třeba utratit desítky zvířat. Kolem ohniska se vytyčí tříkilometrové ochranné pásmo, v němž jsou tři větší chovy s tisíci ptáky.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Britská mutace koronaviru může ve světě dominovat

Mutace koronaviru, kterou vědci poprvé odhalili loni v prosinci na jihu Anglie, je nyní v Británii dominantní a s největší pravděpodobností bude časem převládat na celém světě. V rozhovoru se stanicí BBC to dnes řekla britská mikrobioložka Sharon Peacocková. Britská mutace je podle vědců nakažlivější než původní koronavirus. Podle Peacockové se budou muset vědci různými variantami viru zabývat ještě nejméně deset let.

"

Každý den myslím na to, co opatření pro obyvatele znamenají.

Angela Merkelová