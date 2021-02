"Od počátku jsem zastával správný názor, který nyní potvrdil i soud. O žádnou diskriminaci nešlo," okomentoval před několika dny na svém Facebooku ombudsman Stanislav Křeček rozhodnutí Městského soudu v Praze, který definitivně ukončil spor o nošení muslimského šátku ve škole.

Jenže tvrzení muže, jehož přesně před rokem zvolili poslanci, aby se zastával slabších, je v rozporu s fakty. "Je to poměrně svérázný názor, který nemá oporu v tom, jak to probíhalo před soudem," říká advokátka a bývalá děkanka brněnských práv Markéta Selucká. Soud totiž o tom, zda šlo o diskriminaci, nejednal. Pouze potvrdil, že žena platně stáhla žalobu na školu, která ji kvůli nošení šátku vyloučila ze studia. Případ tak skončil bez pravomocného rozhodnutí. Poté, co někteří na nesmyslnost jeho tvrzení upozornili, Křeček příspěvek, jejž mezitím souhlasně okomentovaly desítky jeho příznivců, stáhl.