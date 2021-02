Osm let bez nároku na dotace vybudilo investory do obnovitelných zdrojů na maximum. Vláda zkusila otestovat, jaký by byl zájem o dotace na zelené elektrárny či ekologičtější teplárenství. A firmy poslaly žádosti, které by spolkly peníze přidělené na deset let dopředu.

Řeč je o modernizačním fondu, který se nyní oficiálně rozjíždí. Jedná se po letech o první vládní nástroj, jak ve velkém podpořit obnovitelné zdroje energie. Peníze do něj půjdou z prodeje emisních povolenek. Podle odhadů v něm má být 150 miliard korun. Pokud poroste cena povolenky, může to být i o 100 miliard víc. Vyplácet by se měly do roku 2030.